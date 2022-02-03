Байден объявил о ликвидации главы ИГИЛ
Глава США Джо Байден объявил об убийстве лидера "Исламского государства" Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши, заявление об этом размещено на сайте Белого дома, передает "Медуза".
Глава США Джо Байден объявил об убийстве лидера "Исламского государства" Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши, заявление об этом размещено на сайте Белого дома, передает "Медуза".
Операция по ликвидации проходила на северо-западе Сирии.
По словам Байдена, "все американцы благополучно вернулись с операции".
Никаких других подробностей об убийстве главы ИГИЛ пока нет, Байден пообещал позднее выступить с обращением к американцам.
Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши был избран лидером "Исламского государства" оченью 2019 года, сменив ее основателя Абу Бакра аль-Багдади, убитого в результате американской спецоперации в Идлибе, Сирия.