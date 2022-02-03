Чт, 3.02.2022
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Янис Витенбергс, министр экономики
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Байден объявил о ликвидации главы ИГИЛ

Флаг США. ФОТО: Sandy Huffaker

Глава США Джо Байден объявил об убийстве лидера "Исламского государства" Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши, заявление об этом размещено на сайте Белого дома, передает "Медуза".

Операция по ликвидации проходила на северо-западе Сирии.

По словам Байдена, "все американцы благополучно вернулись с операции".

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Никаких других подробностей об убийстве главы ИГИЛ пока нет, Байден пообещал позднее выступить с обращением к американцам.

Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши был избран лидером "Исламского государства" оченью 2019 года, сменив ее основателя Абу Бакра аль-Багдади, убитого в результате американской спецоперации в Идлибе, Сирия.


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