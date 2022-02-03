Левитс: вторым иностранным в школах не может быть русский

Второй иностранный - только из стран ЕС?

Во время встречи обсуждалось предложение Левитса ввести в школах как второй иностранный язык один из официальных языков ЕС.

"Латвия входит в ЕС, мы принадлежим к культурному пространству Европы, и ценности ЕС - наши ценности. Это должно отражаться и в школьной программе", - сказал президент.

Министр поддержала инициативу президента, отметив, что реализация этой цели тесно связана с подготовкой квалифицированных преподавателей.

Ситуация в Даугавпилсе

Президент и Муйжниеце обсудили также начатую в Даугавпилсе реорганизацию школ. Президент подчеркнул, что в Даугавпилсе необходимо укреплять латышскую среду, и латышские школы и детские сады могут этому способствовать.

Министр образования и науки согласилась, что в Даугавпилсе больше, чем в любом другом городе Латвии, необходимо думать не о том, как укреплять школы нацменьшинств, а том, как их интегрировать в латышскую среду.

"Ожидаю, что Даугавпилс в ближайшие недели подготовит план не только реорганизации учреждений образования, но и укрепления латышской среды", - сказала министр.

Тестирование

Как сообщили в канцелярии президента, Министр отметила, что процесс тестирования тесно связан с выявлением контактных лиц, и правительство поручило рассмотреть этот вопрос, а также ситуацию с очередями на тестирование группе оперативного управления.