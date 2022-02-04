Милославская о возможном браке с Петровым: "Я хочу замуж, как и любая другая девушка"

Милославская отмечает, что Петров очень чуткий и внимательный. Он ее поддерживает, дает советы. Когда вышел проект Netflix "С холода", в котором снялась Стася, то он просмотрел с ней все от первой до последней серии.

Говоря о возможной свадьбе, она заметила, что они вместе уже три года: "Я хочу замуж, как и любая другая девушка. А вот о платье и другом пока не думала".

В центре внимания СМИ Милославская оказалась в июле 2019 года после того, как появилась новость о том, что она якобы стала причиной расставания Александра Петрова с Ириной Старшенбаум.

Слухи о расставании звездной пары возникли после того, как Милославская появилась на шоу Петрова #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ. Примечательно, что раньше в нем принимала участие Старшенбаум. Стася и Александр были замечены вместе на спектакле. Об этом свидетельствовали фотографии в Instagram Милославской. Журналисты утверждают, что потом актриса последовала в гримерку к Петрову, а после они вышли, держась за руки.

В СМИ есть предположения, что искра между артистами вспыхнула еще в 2018 году во время совместной работы над картиной "Стрельцов", где они играли мужа и жену. Они познакомились именно на этих съемках. Петрову досталась главная роль, а Анастасия, по сюжету, перевоплотилась в жену легендарного футболиста.

Пользователи Сети, особенно поклонники Старшенбаум, отреагировали на эти новости резко - хейтеры моментально засыпали страницу Стаси комментариями с требованием прекратить отношения с Александром.

Если говорить про злые комментарии, то Милославская отметила, что в ее сторону летит много хейта, но он в нее не попадает.