Перевощиков: Смягчение ограничений недопустимо

Тем самым, по его словам, количество больных Covid-19 в действительности гораздо больше, чем показывает официальная статистика, сообщает агентство LETA.

По его словам, с эпидемиологической точки зрения в ближайшие недели еще недопустимо смягчение ограничений из-за Covid-19, так как все еще слишком велик удельный вес непривитых среди пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

На вопрос, можно ли сейчас смягчать какие-то из ограничений, инфекционист ответил, что с эпидемиологической точки зрения это можно делать, когда выполнены два условия - заболеваемость больше не растет и достаточен охват вакцинацией пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

"У нас же все еще велико количество пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, которые не вакцинированы, у них еще нет иммунитета", - сказал Перевощиков.

Он отметил, что, например, Дания могла смягчить ограничения из-за Covid-19, потому что там велик удельный вес вакцинированных пожилых людей

и не ожидается перегрузки системы здравоохранения или высокой смертности пожилых пациентов с Covid-19.

Однако хорошая новость в том, что прирост удельного веса положительных случаев стабилизировался - он держится в районе 39-40% и пока не растет. "Это может свидетельствовать о том, что, может быть, в ближайшие недели число больных уже не вырастет", - сказал Перевощиков.

И в ЕС в целом в последние дни рост заболеваемости Covid-19 не наблюдается, что является положительным сигналом, проинформировал специалист.

Перевощиков рассказал, что растет число госпитализированных пациентов с Covid-19.

Число пациентов, у которых коронавирус - основной диагноз, в течение месяца выросло примерно на 80%, в свою очередь число пациентов, у которых Covid-19 констатирован как побочное заболевание, в течение месяца выросло в четыре раза.

Инфектолог отмечает, что статистически нельзя игнорировать пациентов, у которых Covid-19 является вторым диагнозом, так как в большей части случаев именно коронавирус вызвал у этих людей тяжелые последствия. "Это пациенты с инсультом, инфарктом, люди в возрасте, у которых коронавирус сделал протекание болезни тяжелым, поэтому эти пациенты лечатся не только на койках, предусмотренных для ковидных пациентов, но и в обычных терапевтических отделениях, и число этих пациентов очень велико", - указал Перевощиков.

Говоря о лечении пациентов с Covid-19, он также отметил высокий удельный вес зараженного медперсонала, что все более затрудняет должное оказание услуг.

По словам Перевощикова, с учетом нынешней заполненности больниц нельзя сказать, что ситуация критическая, но не исключено, что при дальнейшем распространении Covid-19 в ближайшее время будет расти заболеваемость именно среди пожилых людей с хроническими заболеваниями.

"Скорее всего, это произойдет в ближайшие несколько недель, поэтому по-прежнему необходимо быть очень осторожными", - сказал инфекционист.