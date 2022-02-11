Латышский без боли: Диана учит языку в TikTok и строит свою "империю"

Просто в Латвии латышский имеет ценность - и это факт".

Прилетает ей и за то, что "русская учит латышскому" от латышей: "И что, что я русская? Это же наоборот классно? Притом, что латыши сами часто допускают ошибки. (...) Исправляют меня, но в своих же комментариях ошибаются сами. Это, наверно, тот хейт, с которым я чаще всего сталкиваюсь".

"10 учеников в день 6 дней в неделю"

Заниматься репетиторством Диана начала, будучи подростком: "Моя мама уехала на заработки. Прямо перед днем ее отъезда мы поругались, она оставила мне 10 евро. Говорит - на тебе до завтра, звони папе. Они в разводе и обычно, когда мама уезжала, приезжал папа. Схема была такая. И я подумала - классная возможность НЕ позвонить папе и попробовать жить самостоятельно, но у меня нет работы и в принципе кто меня возьмет? Мне на тот момент не было и 16 лет. 15 лет и 10 месяцев, как-то так".

ФОТО: Из личного архива Дианы Карповой

На ум пришло репетиторство и она подала объявление на ss.lv. Ей позвонили в тот же день. По ее признанию, изначально получалось "так себе", но со временем хорошие отзывы сделали свое дело и учеников становилось больше. Никто не воспринимал подработку всерьез, но Диане она нравилась, кроме того, это "был топовый вариант, как зарабатывать" в школьное время.

Параллельно Диана занималась боксом и достигла немалых успехов, став чемпионкой Латвии. В 2019 году она отучилась на тренера по боксу и стала совмещать работу по специальности с репетиторством. Но тут вмешалась пандемия. Бокс закрывается, а у Дианы "ни денег, ни накоплений - ничего". Если раньше она встречалась с учениками очно, то теперь пришлось снизить цены и полностью перейти на онлайн. "Сразу начало записываться много людей. Я работала 10 часов в день, 10 учеников у меня было на протяжении 6 дней в неделю", - вспоминает Диана.

Из онлайна она не вернулась. Старые цены вернулись, но учеников меньше не становилось. Идея о своем учебном центре зрела уже давно, правда она представляла здание, где будет "skolotājs, tāfeles и galdi", но это сделать было сложнее.

"И заниматься с людьми с нуля - очень тяжело. И нечестный обмен получается - я слишком много получаю за то, что объясняю какие-то базовые вещи и родилась идея курса. И когда я поняла, что спрос больше, чем предложение, мы начали думать о том, что еще нужны учителя", - рассказывает Диана.

"Не хотелось, чтобы была нудятина"