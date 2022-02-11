Латышский без боли: Диана учит языку в TikTok и строит свою "империю"

Если кого-то и можно назвать русским защитником латышского языка в соцсетях, так это 23-летнюю учительницу Диану Карпову. И преподает она нескучно, не для галочки и с любовью к своему делу.
В 15 лет русскоязычной девочке Диане очень нужны были деньги. Она не пошла просить их у отца, а занялась репетиторством, преподавая то, чему научилась сама - латышскому языку. Спустя 8 лет она превратила это в профессию. В одной только социальной сети TikTok ее ролики смотрят тысячи, но это, конечно, не все. Языковая школа - вот ее главное детище.
Диана родилась в Латвии и росла в Баложи, где научилась языку буквально в песочнице. "И я очень этому рада, потому что учить язык посредством таблиц - это ад адский", - смеется девушка. Сейчас она готовится к полноценному открытию своей онлайн-школы: "Мы уже начали работу с другими преподавателями. У меня есть различные направления - индивидуальные, групповые, самостоятельные курсы".
С открытием, лицензированием и оформлением школы ей помогает ее парень Валентин, но на вопрос общий ли это ребенок, она отвечает так: "Для меня это точно ребенок... Для него не знаю, но в последнее время он бегает по квартире и такой -
мы построим империю латышского языка (смеется)".
Планы у школы действительно грандиозные - со временем даже планируется открытие и других языковых направлений, но пока "получим лицензии на, то что уже есть".
#латышскийбезболи
Когда-то ученики приходились к Диане посредством сарафанного радио и хороших отзывов, а сейчас - больше за счет Instagram и TikTok, где она "пропагандирует" изучение латышского языка. За это ее в комментариях не раз критиковали, но она все равно продолжает стоять на том, что латышский язык, особенно живя в Латвии, - необходим.
"В первую очередь, знание любого языка - это плюс. Я приводила пример, к которому многие докопались. Я сказала, что латышский - это вторая рука. Мол, вы же хотите вести машину и держать смартфон? Понятное дело, что я имела в виду не совсем то (смеется). Не нужно смотреть в телефон за рулем. Тут речь шла о том, что это дополнительная возможность. Да и представим, что ты действительно сидишь в этой машине за рулем, но ты хотя бы можешь скинуть этот несчастный звонок, если тебя бесит рингтон!" - говорит Диана.
Она понимает, что на базовых уровнях без языка обойтись можно - купить продукты в магазине или сходить ко врачу, но "даже не каждый врач с тобой будет говорить на русском - и в принципе имеет право, поскольку русский необязательный язык".
"Если мы говорим про образование в Латвии, то это тоже только два языка - английский и латышский. Хочешь на бюджет - забудь про русский и английский. Да и это дополнительные возможности. (...) Можете работать без латышского языка? Да пожалуйста! Но вы подумайте, сколько возможностей вы теряете?! Люди, которые решают не учить язык, просто не задумываются, сколько возможностей теряют", - говорит Диана.
Она согласна с аргументом, что латышский за границей не нужен, но вспоминает одну свою ученицу из Санкт-Петербурга, которая проведя две недели в Латвии "влюбилась в язык и культуру": "Я изначально готовилась к другому, но тут ко мне подключается девочка, которая очень хорошо говорит. Она объяснила, что ей просто понравилось, как звучит язык - он красивый, ее любимая группа Prāta Vētra - сидит дома и слушает. И в Латвию она не планирует ехать. Просто для себя".
Говоря о том, что больше всего ее задевает, она признается, что обесценивание: "Я в это вкладываю всю свою душу, стараюсь показать, что это красивый язык, интересный язык, и он может быть современным. И когда кто-то говорит - да кому это нужно, лучше учите китайский... Ну я же совершенно не отрицаю важность других языков! Английский, китайский и любой другой язык имеет ценность.
Просто в Латвии латышский имеет ценность - и это факт".
Прилетает ей и за то, что "русская учит латышскому" от латышей: "И что, что я русская? Это же наоборот классно? Притом, что латыши сами часто допускают ошибки. (...) Исправляют меня, но в своих же комментариях ошибаются сами. Это, наверно, тот хейт, с которым я чаще всего сталкиваюсь".
Заниматься репетиторством Диана начала, будучи подростком: "Моя мама уехала на заработки. Прямо перед днем ее отъезда мы поругались, она оставила мне 10 евро. Говорит - на тебе до завтра, звони папе. Они в разводе и обычно, когда мама уезжала, приезжал папа. Схема была такая. И я подумала - классная возможность НЕ позвонить папе и попробовать жить самостоятельно, но у меня нет работы и в принципе кто меня возьмет? Мне на тот момент не было и 16 лет. 15 лет и 10 месяцев, как-то так".
На ум пришло репетиторство и она подала объявление на ss.lv. Ей позвонили в тот же день. По ее признанию, изначально получалось "так себе", но со временем хорошие отзывы сделали свое дело и учеников становилось больше. Никто не воспринимал подработку всерьез, но Диане она нравилась, кроме того, это "был топовый вариант, как зарабатывать" в школьное время.
Параллельно Диана занималась боксом и достигла немалых успехов, став чемпионкой Латвии. В 2019 году она отучилась на тренера по боксу и стала совмещать работу по специальности с репетиторством. Но тут вмешалась пандемия. Бокс закрывается, а у Дианы "ни денег, ни накоплений - ничего". Если раньше она встречалась с учениками очно, то теперь пришлось снизить цены и полностью перейти на онлайн. "Сразу начало записываться много людей. Я работала 10 часов в день, 10 учеников у меня было на протяжении 6 дней в неделю", - вспоминает Диана.
Из онлайна она не вернулась. Старые цены вернулись, но учеников меньше не становилось. Идея о своем учебном центре зрела уже давно, правда она представляла здание, где будет "skolotājs, tāfeles и galdi", но это сделать было сложнее.
"И заниматься с людьми с нуля - очень тяжело. И нечестный обмен получается - я слишком много получаю за то, что объясняю какие-то базовые вещи и родилась идея курса. И когда я поняла, что спрос больше, чем предложение, мы начали думать о том, что еще нужны учителя", - рассказывает Диана.
"Не хотелось, чтобы была нудятина"
По признанию преподавательницы, около 10 учеников уже получили категорию языка после посещения ее курса. Стандартных в нашем понимании курсов для категорий языка у нее нет - в свои занятия она вкладывает все, что нужно для получения категории и добавляет "немного от себя", так как "не хотелось, чтобы была нудятина".
Курсы Дианы несложные для восприятия, интерактивные, а задания - в разных форматах, которые можно выполнять в любое время в любом удобном месте - с телефона. Она не работает по школьной программе, но отмечает, что если нужно подтянуть какие-то моменты, то это делается параллельно.
Интересный формат, предоставляемый Дианой - "разговорный клуб" для тех, кому негде применить свои знания в реальной жизни:
"Очень многие люди имеют довольно неплохие знания, но, к сожалению, им негде практиковаться: кто-то дома в декрете, кто-то работает в компании русскоязычной, а кто-то, наоборот, в компании, где говорят на латышском, но он очень стесняется", - подмечает Диана. На таких занятиях люди учатся произношению, правильной постановки предложений в речи. "80% урока строится на обсуждениях, всяких играх и брейнсторме. Мы стараемся разбирать актуальные темы, те, которые люди смогут использовать и на работе, и в разговоре со своими знакомыми".
"Я себя сделала без образования"
Диана не скрывает, что педагогического образования так и не получила, хоть и подавала документы. По личным обстоятельствам учебу пришлось отложить, но Диана не жалеет об этом: "Мой вступительный экзамен состоял из вопросов кто является министром образования и какие книги я люблю читать. Как это вообще связано с направлением, выбранным мной? Плюс латышский никто не проверял - это показалось довольно странным, ведь мои результаты теста за 12 класс могли измениться кардинально", - говорит Диана. Сейчас же она проходит педагогические курсы от университета, которые также дают право преподавать. "Еще один важный момент: эти курсы могут быть вообще не нужны, как и образование, если мы получим лицензии на наши программы", - говорит Диана.
На вопрос о том, нужно ли образование, чтобы преподавать, Диана отвечает так: "Мне кажется, что если человек со всем с нуля, в нем этого нет, нет представления как все происходит и как заинтересовать, то образование нужно. Или если человек не уверен в своих грамматических знаниях. Но если говорить про себя - я себя сделала без образования, у меня сотни довольных клиентов, которые никогда не спрашивали про образование и были довольны результатом".
Но она признается, что при возможности "с радостью пойдет получать педагогическое образование" - хотя бы для галочки.