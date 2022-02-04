LTV извинилось за сюжет об открытии памятника Гунару Астре
После оценки комиссии по этике Латвийское телевидение (LTV) признало, что сюжет, посвященный открытию памятника борцу за свободу Гунару Астре, не соответствовал формату новостей.
После оценки комиссии по этике Латвийское телевидение (LTV) признало, что сюжет, посвященный открытию памятника борцу за свободу Гунару Астре, не соответствовал формату новостей.
LTV сообщило, что комиссия по этике Латвийского телевидения оценила сюжет передачи Panorāma от 20 января по поводу открытия памятника Гунару Астры, и как Латвийское телевидение, так и Служба новостей LTV, и автор сюжета признали, что выбранный способ монтажа не соответсnвует формату новостей и создает обманчивое представление о происходившем на мероприятии открытия.
"Произошло нарушение журналистских стандартов и ценностей Латвийского телевидения, поэтому мы берем на себя за это всю ответственность и извиняемся перед зрителями", - указало в Twitter LTV.
Автор сюжета Илья Козин ранее в Twitter признал, что "увлекся художественным оформлением сюжета".
"Эта было ошибкой - монтировать изображение освистывающих с песней И. Акуратере. Несмотря на то, что у меня не было такого умысла, я все-таки исказил реальность, что идет против стандартов моей профессии. Пожалуйста, извините!" - написал Козин.
Напомним, 20 января был открыт посвященный борцу за свободу Гунару Астре памятник "Nebaidies!" ("Не бойся!").
На мероприятии с речами выступили президент Эгил Левитс и министр юстиции Янис Борданс.
Открытие памятника пытались сорвать противники вакцинации, громко освистывавшие должностных лиц.
Борца за независимость Латвии Гунара Астру судили дважды - в 1961 и 1983 годах. После восстановления независимости Латвии его оправдали по обоим делам.