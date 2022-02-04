LTV извинилось за сюжет об открытии памятника Гунару Астре

LTV сообщило, что комиссия по этике Латвийского телевидения оценила сюжет передачи Panorāma от 20 января по поводу открытия памятника Гунару Астры, и как Латвийское телевидение, так и Служба новостей LTV, и автор сюжета признали, что выбранный способ монтажа не соответсnвует формату новостей и создает обманчивое представление о происходившем на мероприятии открытия.

"Произошло нарушение журналистских стандартов и ценностей Латвийского телевидения, поэтому мы берем на себя за это всю ответственность и извиняемся перед зрителями", - указало в Twitter LTV.

Автор сюжета Илья Козин ранее в Twitter признал, что "увлекся художественным оформлением сюжета".

"Эта было ошибкой - монтировать изображение освистывающих с песней И. Акуратере. Несмотря на то, что у меня не было такого умысла, я все-таки исказил реальность, что идет против стандартов моей профессии. Пожалуйста, извините!" - написал Козин.

Напомним, 20 января был открыт посвященный борцу за свободу Гунару Астре памятник "Nebaidies!" ("Не бойся!").

На мероприятии с речами выступили президент Эгил Левитс и министр юстиции Янис Борданс.

Открытие памятника пытались сорвать противники вакцинации, громко освистывавшие должностных лиц.