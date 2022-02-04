Пт, 4.02.2022
Конечно, сначала я не поверила. Муж тоже не поверил. Мы до сих пор не особо верим, что случившееся - правда. Женщина, выигравшая 250 000 евро в моментальной лотерее
Женщина, выигравшая 250 000 евро в моментальной лотерее
3

Муйжниеце: Если заболел один ученик, незачем отправлять на карантин весь класс

Анита Муйжниеце ФОТО: Zane Bitere/LETA

Когда Covid-19 заражается один ученик, на карантин следует отправлять только тех, кто находился в непосредственной близости от заболевшего, а не весь класс, как это происходит в настоящее время, заявила министр образования и науки Анита Муйжниеце (Новая консервативная партия).

В четверг у министра состоялась встреча с президентом Эгилом Левитсом, в ходе которой обсуждались вопросы действующей политики тестирования в образовательных учреждениях и трудности, связанные с ним.

Министр указала, что заболеваемость в учебных заведениях не так высока, как количество учащихся, отправленных на дистанционное обучение в связи со статусом контактного лица.

3

Муйжниеце также отметила, что на следующей неделе Группа по оперативному управлению будет работать с экспертами над разработкой решения по возвращению в школы детей, которые фактически здоровы, но вынуждены учиться дистанционно из-за статуса контактного лица.

"Пересмотрев условия применения статуса контактного лица и установив, что таковыми будут признаны, например, те, кто находился рядом с больным, а не в другом конце класса или спортзала, мы получим и другое количество необходимых тестов", - сказала агентству LETA Муйжниеце.

Она также сообщила, что Группе по оперативному управлению было поручено выяснить, возможны ли иные условия для помещения всего класса в карантин после контакта с одним заболевшим Covid-19. В качестве примера она привела практику Бельгии, где класс уходит на карантин только тогда, когда в нем болеют 25% учащихся.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back