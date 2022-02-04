Муйжниеце: Если заболел один ученик, незачем отправлять на карантин весь класс

В четверг у министра состоялась встреча с президентом Эгилом Левитсом, в ходе которой обсуждались вопросы действующей политики тестирования в образовательных учреждениях и трудности, связанные с ним.

Министр указала, что заболеваемость в учебных заведениях не так высока, как количество учащихся, отправленных на дистанционное обучение в связи со статусом контактного лица.

Муйжниеце также отметила, что на следующей неделе Группа по оперативному управлению будет работать с экспертами над разработкой решения по возвращению в школы детей, которые фактически здоровы, но вынуждены учиться дистанционно из-за статуса контактного лица.

"Пересмотрев условия применения статуса контактного лица и установив, что таковыми будут признаны, например, те, кто находился рядом с больным, а не в другом конце класса или спортзала, мы получим и другое количество необходимых тестов", - сказала агентству LETA Муйжниеце.