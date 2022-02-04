Борданс предложил перенести московский офис Deutsche Welle в Ригу

Борданс подчеркнул, что Рига - ближайший к Москве крупный город, откуда Deutsche Welle сможет и дальше сообщать актуальные новости из России, Белоруссии и всего региона. Также Рига является центром балтийской авиации и имеет высокоразвитую инфраструктуру информационных технологий.

"В последние годы свою деятельность в Риге успешно расширила "Медуза", которая стала одной из крупнейших новостных площадок в России и русскоязычной диаспоре по всему миру. Латвия занимает лидирующие позиции по индексу свободы прессы в мире, поэтому журналисты могут быть уверены, что их труд в Латвии будут уважать", - заявил Борданс.

Он считает, что открытие офиса Deutsche Welle в Риге было бы выгодно не только для самой организации, но и для Латвии, так как позволит познакомить немецкую общественность с Латвией и повысить престиж страны как туристического объекта.

Предложение о переносе офиса планируется направить руководству Deutsche Welle в ближайшее время, а в случае заинтересованности Латвия окажет поддержку в переносе офиса в Ригу, обещает министр.

Как сообщалось, в четверг Россия объявила о закрытии офиса Deutsche Welle в Москве и отзыве аккредитации всех ее сотрудников.

Как заявили в МИД России, это часть ответа на запрет вещания немецкоязычного канала российской государственной телерадиокомпании RT в Германии.

Министерство также заявило, что запретит спутниковое и другое вещание Deutsche Welle.