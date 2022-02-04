Запрет DW в России вызвал бурю возмущения в Германии

Гендир DW: Запрет не повлияет на освещение нами событий в России

Петер Лимбург ФОТО: J. Röhl/DW

Решение о лишении аккредитации сотрудников DW в РФ и закрытии корпункта "не поддается пониманию" и является "чрезмерной реакцией" российских властей, заявил в четверг, 3 февраля, генеральный директор медиакомпании Deutsche Welle Петер Лимбург (Peter Limbourg). По его словам, российской стороне должно быть ясно, что DW не станет игнорировать то, что происходит в стране. "Даже если в итоге нам придется закрыть корпункт в Москве, мы будем освещать события в России и делать для этого все больше", - заверил Лимбург.

Главы ARD, ZDF и Deutschlandradio: Свобода прессы оказалась в заложниках

"Независимая журналистика в России радикально ограничивается для того, чтобы оказывать политическое давление", говорится в совместном заявлении генеральных директоров общественно-правовых телеканалов ARD, ZDF Deutschlandradio Патрисии Шлезингер (Patricia Schlesinger), Томаса Беллута (Thomas Bellut) и Штефана Рауэ (Stefan Raue), размещенном в Twitter. "Нас очень беспокоит то, что в заложниках оказывается свобода прессы", - говорится в нем далее.

Союз журналистов ФРГ призывает Кремль отменить решение по DW

Союз журналистов Германии (DJV) призвал президента РФ Владимира Путина незамедлительно отозвать решение о запрете вещания DW в РФ, а также не лишать аккредитации журналистов немецкой медиакомпании. "Нет никакого оправдания столь жестким мерам цензуры", - заявил глава DJV Франк Юбералль (Frank Überall). Cоюз журналистов ожидает, что правительство Германии выразит протест против этих издевательских мер. "Федеральное правительство несет ответственность за Deutsche Welle и ее сотрудников. Это должно быть безотлагательно разъяснено Москве", - говорится в заявлении DJV.

Докладчик по России: Кремль решил навесить на DW ярлык "иноагента"

Действия Москвы еще больше осложнят германо-российские отношения, считает докладчик по России во внешнеполитическом комитете бундестага Робин Вагенер (Robin Wagener). "Кремлю следует незамедлительно отменить это ошибочное решение", - заявил он. По словам политика, "вместо того, чтобы опротестовать в немецком суде решение медиарегулятора по RT DE, Москва решила навесить ярлык "иностранного агента" на DW".

Пресс-секретарь министерства иностранных ФРГ дел заявила, что действия российского правительства лишены "каких-либо оснований" и представляют собой "новое бремя для российско-германских отношений". Фактическая реализация этих планов в значительной степени ограничила бы свободное, независимое журналистское освещение в России, "которое приобретает особое значение именно в политически напряженные времена".

Премьер Северного Рейна - Вестфалии: Атака на свободу СМИ и акт произвола

"Массированной атакой на свободу СМИ и актом произвола" назвал действия России в отношении DW премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Хендрик Вюст (Hendrik Wüst), в которой расположена штаб-квартира медиакомпании. По его словам, отличительной чертой DW является независимая журналистика, Deutsche Welle способствует общению между народами и культурному обмену.

Профобъединение Ver.di: Шольц должен добиться отмены решения на встрече с Путиным

Профсоюз работников сферы обслуживания Ver.di призвал канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) добиваться отмены решения по DW на предстоящей встрече с президентом РФ Путиным, намеченной на 15 февраля. "Это открытая атака на свободу СМИ в стране, в которой насильственно подавляются свобода мнения и демократическая оппозиция", - заявил член правления Ver.di Кристоф Шмиц (Christoph Schmitz). По его словам, Россия все больше скатывается в самоизоляцию и отдаляется от общеевропейских ценностей.

Лидер ХДС: RT DE - орудие пропаганды, а не свободное СМИ