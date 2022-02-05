Выявлен 10 501 новый случай Covid-19, умерли еще 11 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлен 10 501 новый случай Covid-19, получены данные об 11 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлен 10 501 новый случай Covid-19, получены данные об 11 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Больше новых случаев было выявлено только 2 февраля - 10 610.
Умершие входили в возрастные категории от 40 до 89 лет:
8 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, трое были вакцинированы.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 4294 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 6207 человек были вакцинированы.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 5920,2 случая.
Всего вчера было сделано 27 098 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 38,8%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 442 871 жителя Латвии, умерли 4945 зараженных.
Вакцинация
Вчера прививки от Covid-19 получили 4 265 человек, в том числе 254 - первую прививку, 528 - вторую, 42 были привиты вакциной Janssen (Johnson&Johnson), а 3 441 человек получил бустерную прививку, сообщает Национальная служба здравоохранения (NVD).
На этой неделе по рабочим дням прививались в среднем 4124 человека, в том числе 3250 получали бустерную прививку. Показатели вакцинации снижаются каждую неделю в течение уже месяца. Если в начале января в среднем прививалось по 10 300 человек в день, то с 10 января - 9265, с 17 января - 7367, а на неделе с 24 января - 5488.
По данным NVD, на сегодняшний день бустерную вакцину получили не менее 461 937 человек, или 24,54% населения Латвии.