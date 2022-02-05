Ученые против смягчения ограничений в Эстонии

Тойво Маймет, глава Научного совета и профессор кафедры клеточной биологии Тартуского университета, заявил журналистам, что есть много причин, по которым сейчас нецелесообразно ослаблять ограничения, но главная из них - нагрузка на больницы.

"Скоро будет два года, как наши врачи работают в режиме экстренной ситуации, и они этого не выдерживают. Врачи - тоже люди, и тоже болеют, поэтому больницы - это места, о которых нужно заботиться", - сказал он.

"Если бы к весне у всех, включая, антиваксеров, были антитела, летом было бы можно, но и этого гарантировать мы не можем", - сказал Маймет.

"Помню случай в августе 2020 года, когда в Тарту открылся бар или ночной клуб и из-за одного человека образовался очаг заражения", - сказала Рута Калда, профессор семейной медицины Тартуского университета и руководитель Института семейной медицины и общественного здоровья, отметив, что ограничения снижают заболеваемость.

"Десятки тысяч людей остаются дома из-за болезни, в том числе воспитатели детских садов, учителя, водители автобусов и многие другие. Это число будет увеличиваться за счет ослабления ограничений", - сказал профессор кафедры молекулярной иммунологии Технологического университета Перт Петерсон.

Несколько соседних стран уже сообщили об ослаблении ограничений, но Ученый совет отмечает, что там выше уровень вакцинации. Специалисты отмечают, что в некоторых странах уже достигнут рост заболеваемости.

"Эстония все еще отстает как по вакцинации, так и по бустерным дозам", - сказал Маймет.

При этом Ученый совет не поддерживает и усиление ограничений. "Мы должны сохранить этот баланс таким, какой он есть. Мы много раз говорили, что, с одной стороны, у нас есть медицинские проблемы, а с другой - экономические и социальные. Мы должны искать баланс в зависимости от напряжения, ситуации, уровня вакцинации, моделей поведения и конкретного места. Мы всегда так делаем", - сказал Маймет.