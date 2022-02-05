Полицейский, покидая службу, должен выплатить более 1000 евро за форму

Мартиньш проработал в полиции 10 лет и решил закончить службу в октябре прошлого года. Он получив обмундирование нового образца, а, уходя, вернул его, но получил неприятный сюрприз: документ о том, что за ношение формы он должен выплатить 1241,13 евро.

"Ботинки я не носил, за них надо заплатить 200 евро, а остальное использовалось для нужд службы - все равно надо выплатить 1033 евро. Я говорю, за что? Я же отдаю форму! Зарплата в полиции не была такой большой. Ответили - к сожалению, все так", - рассказал бывший полицейский Мартиньш.

"Нет у меня таких средств! Я все отдал до последнего, я бы понял, если бы форма была порвана или утеряна, но все отдал же", - возмущен он.

"Действующий закон предусматривает, что должностное лицо, покидающее службу, обязано сдать форменную одежду и выплатить ее оставшуюся стоимость в установленном порядке и размере. Заявителю ответили и объяснили. Следует отметить, что Госполиция ранее призывала к внесению изменений в закон, но это предложение не было поддержано", - ситуацию прокомментировала представитель Госполиции Гита Гжибовска.