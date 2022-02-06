Берлин: DW приглашена сопровождать канцлера ФРГ в поездке в Москву

Представители медиакомпании Deutsche Welle (DW), которой Россия запретила вещать на своей территории, приглашены сопровождать канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) в его поездке в Москву 15 февраля. Об этом официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) сообщил в субботу, 5 февраля. "Во избежание недоразумений: Deutsche Welle приглашена на поездку федерального канцлера в Москву", - написал он в Twitter.

Um etwaigen Missverständnissen vorzubeugen: Die #DeutscheWelle ist zur Reise des Bundeskanzlers nach Moskau eingeladen. https://t.co/cPtsiRozLV — Steffen Hebestreit (@RegSprecher) February 5, 2022

Ранее издание Der Tagesspiegel сообщило, что Ведомство по печати и информации федерального правительства отказало представителям DW в участии в поездке канцлера в Москву. Шольц 14 февраля отправится в Киев, а днем позже нанесет визит в российскую столицу в свете конфликта вокруг Украины.

Этот отказ изначально был вызван пропускной способностью, однако позднее в переговорах с медиакомпанией было найдено "конструктивное решение", объяснил представитель правительства агентству dpa. На борту правительственного самолета канцлера обычно сопровождает группа из более чем 20 журналистов, однако спрос всегда превышает количество мест на воздушном судне, отметило агентство.

Запрет Москвы на вещание Deutsche Welle в России

Российские власти 3 февраля запретили вещание Deutsche Welle в РФ и лишили аккредитации ее российских корреспондентов. Кроме того, Москва намерена включить DW в список СМИ-"иностранных агентов". Позиция РФ вызвала бурю возмущения в Германии. Россия назвала свои действия в ответом на запрет спутниковой и онлайн-трансляции российского телеканала RT DE в Германии.

Комиссия по лицензированию и надзору (ZAK) - орган земельных регуляторов радио- и телепрограмм в Германии - приняла соответствующее решение 1 февраля и мотивировала его отсутствием у RT DE лицензии на трансляцию в ФРГ, необходимой в соответствии с действующим "Государственным законом о модернизации положения о СМИ в Германии".