Выявлено 7234 новых случая Covid-19, скончался больной моложе 30

Умершие входили в возрастные категории от 20 до 89 лет:​

один человек - в возрасте от 20 до 29 лет;

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

четыре человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

4 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, двое были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 2898 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 4336 человек были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 6051,3 случая, впервые с начала пандемии превысив 6000.

Всего вчера был сделан 17 261 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 41,9%, что является самым высоким до сих пор показателем.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 450 105 жителей Латвии, умер 4951 зараженный.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки увеличилось с 905 до 967 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

За минувшие сутки госпитализированы 106 пациентов с Covid-19, выписаны 24 человека.

Основной диагноз Covid-19 имеют 528 госпитализированных.