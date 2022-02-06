Выявлено 7234 новых случая Covid-19, скончался больной моложе 30
За минувшие сутки в Латвии выявлено 7234 новых случая Covid-19, получены данные о шести смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 7234 новых случая Covid-19, получены данные о шести смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 20 до 89 лет:
4 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, двое были вакцинированы.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 2898 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 4336 человек были вакцинированы.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 6051,3 случая, впервые с начала пандемии превысив 6000.
Всего вчера был сделан 17 261 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 41,9%, что является самым высоким до сих пор показателем.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 450 105 жителей Латвии, умер 4951 зараженный.
Госпитализации
Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки увеличилось с 905 до 967 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).
За минувшие сутки госпитализированы 106 пациентов с Covid-19, выписаны 24 человека.
Основной диагноз Covid-19 имеют 528 госпитализированных.
Среди пациентов с основным диагнозом Covid-19 у 456 среднетяжелое течение заболевания, состояние 72 человек - тяжелое.