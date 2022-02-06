Меры сработали? Жителям Эстонии пришли новые счета за электричество

"По сравнению с шокирующим счетом за прошлой месяц сумма в счете за январь вдвое меньше, но мы свели отопление к минимуму", - сказал Postimees владелец квартиры с электрическим отоплением и площадью 98 квадратных метров, на этот раз ему придется заплатить 207 евро, а в прошлом месяце счет был 430 евро.

Погода также сыграла свою роль в более выгодных счетах за электроэнергию для покупателей электроэнергии по биржевой цене, поскольку более теплая погода означала более низкую цену на электроэнергию: если в декабре киловатт-час электроэнергии без учета налога с оборота стоил в ценовой зоне Эстонии 20,3 евро, то в январе - 14,17 евро.

Потребление в январе в квартире составило 1116 киловатт-часов, что значительно больше установленного правительством для компенсации лимита в 650 киловатт-часов. По сравнению с 1452 кВтч в декабре потребление было намного ниже, и, по словам владельца, он не представляет себе, за счет чего еще больше снижать потребление. Что же насчет компенсации? В январе на основании почасового потребления электроэнергии было насчитано всего 161,21 евро и господдержка составила чуть меньше 16 евро. Также 50-процентная компенсация сетевой платы составляет 14 евро.

"В итоге от этой государственной поддержки, конечно, толку мало. Заплатишь 207 или 237 евро", - говорит он.

Новая нормальность

"Шерстяные носки, толстый свитер и шерстяной плед, больше романтического освещения свечами - это новая нормальность", - сказал владелец квартиры, добавив, что еще больше экономить в плане электричества невозможно. В их почти столетнем доме нет возможности для центрального отопления, а помимо комнатного тепла, с помощью электричества они греют воду и готовят еду. В семье есть камин, но он не предназначен для обогрева помещения. "Идею построить нормальную печь планируется реализовать летом", - подтвердил хозяин квартиры.

Владелец дома с частичным электрическим отоплением получил в этом месяце счет в 318 евро вместо счета на более чем 500 евро за декабрь. "Температуру воздушного теплового насоса мы поставили на градус ниже, то же самое сделали с электрическим радиатором и отапливали больше деревьями", - пояснил он. Поддержка от государства для их семьи составила 17 евро. "Конечно, от такой щедрости аж ноги подкашиваются", - сказал он.