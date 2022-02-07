Meta пригрозила Европе отключением Facebook и Instagram

Проблема связана с действующим в Европе регулированием данных, из-за которого данные европейцев не могут храниться на серверах в США, однако Meta указывает, что такая возможность необходима, чтобы можно было обеспечить работу соцсетей и их рекламу.

Пока что Meta не удалось добиться соглашения об обмене данными, поэтому компания грозит отключить Facebook и Instagram и Европе.

"Если мы не сможем пересылать данные между разными странами и регионами, в которых мы работаем, или же если будет ограничена возможность передавать данные между нашими продуктами и услугами, это может повлиять на то, сможем ли мы обеспечить свои услуги, как мы их сможем обеспечить и сможем ли таргетировать рекламу", - говорится в сообщении.

Компания считает, что в 2022 году сможет добиться нового соглашения. В противном случае "мы, возможно, не будем способны обеспечить в Европе несколько наших важнейших продуктов и услуг, в том числе Facebook и Instagram".