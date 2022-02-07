Пн, 7.02.2022
Это был не первый раз, когда я пыталась вырваться из круга насильственных отношений, однако первый, когда мне благодаря поддержке других людей это удалось. Майрита Росицка, жена участника Singapūras satīns
Майрита Росицка, жена участника Singapūras satīns
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Meta пригрозила Европе отключением Facebook и Instagram

ФОТО: DADO RUVIC/REUTERS

Технологическое предприятие Meta в своем ежегодном сообщении, поданном на прошлой неделе правительству США, в качестве одного из возможных сценариев будущего отметило, что из-за регулирования данных, возможно, придется прекратить работу платформ Facebook и Facebook в Европе, сообщает Mashable.

Проблема связана с действующим в Европе регулированием данных, из-за которого данные европейцев не могут храниться на серверах в США, однако Meta указывает, что такая возможность необходима, чтобы можно было обеспечить работу соцсетей и их рекламу.

Пока что Meta не удалось добиться соглашения об обмене данными, поэтому компания грозит отключить Facebook и Instagram и Европе.

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"Если мы не сможем пересылать данные между разными странами и регионами, в которых мы работаем, или же если будет ограничена возможность передавать данные между нашими продуктами и услугами, это может повлиять на то, сможем ли мы обеспечить свои услуги, как мы их сможем обеспечить и сможем ли таргетировать рекламу", - говорится в сообщении.

Компания считает, что в 2022 году сможет добиться нового соглашения. В противном случае "мы, возможно, не будем способны обеспечить в Европе несколько наших важнейших продуктов и услуг, в том числе Facebook и Instagram".

Mashable указывает, что очень многие предприятия используют рекламу в Facebook и Instagram, чтобы привлечь покупателей. Принимая во внимание, насколько сильное влияние исчезновение такой рекламы окажет на европейские предприятия, маловероятно, что исчезновение обеих платформ с европейского рынка будет допущено.


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