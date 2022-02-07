У здания правительства прошел пикет против связанных с Covid-19 ограничений

У здания правительства прошел пикет против связанных с Covid-19 ограниченийДополнено
В понедельник, 7 февраля, несколько десятков человек собрались у здания правительства в Риге, где протестовали против связанных с Covid-19 ограничений.
В понедельник, 7 февраля, несколько десятков человек собрались у здания правительства в Риге, где протестовали против связанных с Covid-19 ограничений.
В основном протестующие находились напротив здания правительства, на другой стороне бульвара. У большей части участников были с собой свистки, и они периодически создавали шум. Из-за акции протеста на бульваре Бривибас возник большой затор.
За протестующими следили около 20 сотрудников полиции. По наблюдениям агентства LETA, отдельные протестующие провоцировали стражей порядка, создавая обостренные ситуации, которые, впрочем, удачно были разрешены.
Меньшая по размеру и более спокойная акция протеста прошла возле президентского замка.
Организаторы мероприятия собирали сторонников в основном в соцсетях. Из слов организаторов можно понять, что они воодушевились проходящим в Канаде "Конвоем свободы", в ходе которого возражают против установленных в связи с Covid-19 ограничений.
Также акция протеста против "лжи в СМИ " прошла на Закюсале у здания Латвийского телевидения, где протестующие сигналили автомашинами, включали сирены и бросили дымовую шашку.