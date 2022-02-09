Новая героиня рубрики Made in LV - латвийская джазовая певица Эвилена Протектор, которая всегда выбирала трудный путь и проявляла невероятную стойкость. Это сейчас девушка уже может гордиться тем, что превратила хобби в любимую работу, но приключения с ней происходили с самого рождения...

Эвилена Протектор ФОТО: из личного архива Эвилены Протектор

До 16 лет не знала настоящего имени

"Брата зовут нормально - Борис", - начала свой рассказ Эвилена.

Когда она родилась, родители долго не могли выбрать для дочери имя: "До 9-го класса я думала, что меня зовут Елена. В 16 лет пошла получать паспорт, заглянула в него и сказала: "А что это за имя? Откуда оно взялось?".

Изначально предполагалось, что должен родиться мальчик, но родилась девочка. Папа Эвилены в первый момент не поверил. Смирившись с тем, что родилась дочь, стали выбирать для новорожденной имя. Каждый из родителей хотел почтить память кого-то из предков, но не могли договориться. Бабушку по материнской линии звали Ляля, а со стороны отца - Шэйва, или Шэва. Супруги решили как-то эти имена объединить, получилось - Шэвеляля. Только благодаря мудрости тети, которая вразумила молодых родителей, было решено Шэву превратить в Эву, а Лялю сделать Леной. Так малышку было решено назвать Эвиленой.

Эвилена Протектор ФОТО: Пресс-фото/ Вадим Кожин

Что касается образования, то здесь ей тоже пришлось побороться. Родители настаивали, чтобы девушка поступила учиться в какой-нибудь серьезный вуз. Изначально Эвилена пошла на факультет социологии в Рижском университете имени Страдиня (RSU), но очень скоро поняла, что это не ее. Со слезами на глазах она просила у родителей разрешения бросить учебу, но они были непреклонны. Лишь счастливый случай сделал так, что она добилась, чтобы ее отчислили, и подала документы на факультет пиара в Балтийскую международную академию (BSA), где училась с невероятным удовольствием.

Джаз пришел в ее жизнь стихийно в 2005 году, а в 2011-м знакомый предложил Эвилене подать документы в Латвийскую музыкальную академию имени Язепа Витола. Она не просто стала выпускницей этого вуза, но теперь сама является там педагогом и преподает джазовый вокал.

ФОТО: Пресс-фото/Вадим Кожин

Эвилена Протектор - джазовая певица из Латвии, с отличием окончила магистратуру джазового отделения Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола, где сейчас преподает джазовый вокал. Год она изучала джазовый вокал в Италии (в центральной государственной консерватории Santa Cecilia) и полгода провела в Ганновере у профессора Роми Камерун (Romy Camerun). За плечами Эвилены десятки фестивалей и сотни концертов и проектов в Латвии и за ее пределами: запись сборника Jazz in Latvia, Pori Jazz (Финляндия), Limassol Jazz (Кипр), Live in Blue Bay (Украина) и др. Певица принимала участие в таких конкурсах, как Riga Jazz Stage (Латвия), Nomme Jazz (Эстония), JazzVoices 2014 (Литва), где стала обладателем Гран-при. В 2016 году она получила награду Ника Готама (Nic Gotham) за вклад в джазовую музыку и джазовую общину Латвии. Эвилена сотрудничала с джазовыми музыкантами из США, Великобритании, Италии, Турции, Израиля, Кипра, Дании, Бразилии и других стран. С 2005 года она солистка, композитор и лидер группы Pieneņu Vīns, в составе которой принимала участие во многих фестивалях, в том числе и в национальном отборе на конкурс "Евровидение" (2011). С 2015 года Эвилена также является солистом и композитором коллектива JAZZATOMY. Эвилена Протектор - одна из создателей и редакторов единственного в Латвии электронного журнала о джазе JAZZin.lv.

ФОТО: Пресс-фото/Вадим Кожин

В наше время ты сам за себя

Получив диплом пиарщика, Эвилена какое-то время работала по специальности, но когда вернулась в музыку, то поняла, что "джазом никто заниматься не хочет, ведь это не коммерческая музыка". В Латвии что-то нужно делать, чтобы люди о тебе узнали.

Так, постепенно она стала использовать полученные знания в своей профессиональной музыкальной деятельности. Эвилена начала сама писать релизы, делать промофото, находить контакты журналистов. Она осознала, что о джазе говорят ничтожно мало. Да, латышская аудитория больше ориентируется в джазовых местных музыкантах. Но нельзя сказать, что причина в этом языковая.

Видео: Evilena Protektore - A Foggy Day

"Джаз - это узкая сфера, и все зависит от того, как ты себя преподашь. К сожалению, джазовые музыканты никак себя не преподносят. Во-первых, это музыканты. Им хочется заниматься музыкой, а не делать постоянно селфи и ставить хештеги", - объясняет она.

Музыканты это делают не для популярности, а для самовыражения. По словам Эвилены, у творческих людей отсутствует понимание того, что, чтобы стать известным (пусть и в узких кругах, потому что это джаз), надо уметь презентовать себя. Чаще всего они считают, что им достаточно таланта и их найдут.

"Никто тебя не найдет! Не то время! Это не Советский Союз, когда ты получаешь красный диплом и тебя пихают на телевидение, у тебя есть государственные заказы. Да, государственные заказы и сейчас есть, просто не в таком масштабе. В наше время ты сам за себя", - поясняет певица.

Так вместе со своей коллегой и бывшим менеджером Александрой Лине они создали сообщество и решили, что будут заниматься популяризацией джаза в Латвии. Девушки приняли решение проводить в нашей стране Международный день джаза (30 апреля), поддерживая концертами этот праздник во всем мире. Эвилена не скрывает, что до пандемии они даже получили некоторую поддержку со стороны государства и СМИ. Им удалось мотивировать джазовое сообщество во всех крупных латвийских городах.

Эвилена Протектор ФОТО: Пресс-фото/Вадим Кожин

Когда они организовывали самое первое мероприятие в 2014 году, то столкнулись с проблемой - группы, которые можно поставить в список есть, а промофотографий и описания у них нет: "О них нет вообще ничего. Они не существуют! Надо что-то было с этим делать. Иначе люди не станут ходить на джаз в Латвии, если они даже не знают, что он у нас есть".

Александра и Эвилена стали бесплатно консультировать музыкантов, учить писать биографию, делать описание, фотографировать и прочее. Со временем девушки поняли, что хотят как-то архивировать историю джаза в Латвии - так родилась идея создать журнал JAZZin.lv.

В этому году Александра и Эвилена уже активно готовятся к Международному дню джаза, который будет отмечаться, как и заведено, 30 апреля.

ФОТО: Пресс-фото/Вадим Кожин

Отбор на "Евровидение" и шоу Izklausies redzēts

В 2011 году Эвилена Протектор в составе коллектива Pieneņu Vīns принимала участие в национальном отборе на международный конкурс "Евровидение". Тогда музыканты остались на третьем месте, но их диско-хит You Are еще несколько лет активно звучал на латвийских радиостанциях.

Видео: Pieneņu Vīns - You Are

Со слов Эвилены, они не планировали принимать участие в отборе на "Евровидение", но аранжировщик, который сводил трек, предложим им это сделать. Можно сказать уговорил. Видимо, в тот момент просто все совпало. Следует сказать, что трек, который они подавали на "Евровидение", кардинально отличался от их стандартного репертуара. Тем не менее это был прекрасный и ценный опыт.

В 2018 году Эвилена стала участницей телевизионного шоу Izklausies redzēts (аналог российской передачи "Точь-в-точь"). Когда ей позвонили, она согласилась приехать на встречу, хотя даже не знала, что это за шоу. Сначала она не очень понимала, что ей придется делать, кроме того, что надо будет переодеваться и петь песни.

Певице понравилось участвовать в проекте, хотя здесь требовалось не столько вокальное мастерство, сколько актерские навыки. С самого начала муж ей говорил, чтобы она не настраивалась на победу, а шла только ради участия.

"Да, надо хорошо петь, поскольку шоу музыкальное, но надо и свои актерские данные применять. Я вспомнила свои детские времена в театре. Это было прикольно. Тебе не просто надо было спеть, тебе надо было сделать вид, что ты кто-то другой. Реально тебе надо сыграть. У меня там были успешные передачи. Выиграла я два раза - с Адель и Аретой Франклин", - вспоминает Эвилена.

Она считает, что могла победить с образом Тины Тернер, но почему-то осталась где-то в конце: "Номер-то был классный!".

Эвилена Протектор ФОТО: Пресс-фото/Вадим Кожин

Эвилена Протектор ФОТО: Пресс-фото/Вадим Кожин

"Могу распродать VEF"

Когда Эвилена шла на проект Izklausies redzēts, то прекрасно понимала, что для поп-музыки она никто. Певица четко осознавала свое место в латвийском шоу-бизнесе:

"Я не какая-то суперзнаменитость. Я - джазовая певица... Да, у меня есть хорошие концерты. Я практически больше не выступаю в барах и ресторанах, когда все вокруг едят, пьют и никто на тебя внимание не обращает. Я заработала это своим упорством и несхождением с пути истинного. Доработалась до того, что могу себе позволить сделать концерт на ВЭФе (Дворец культуры ВЭФ. - Прим. ред.) и там будут распроданы все билеты". Если я, джазовая певица, могу распродать ВЭФ (хорошо, не каждую неделю), значит я делаю что-то правильно... Я знала, что та музыка, которую я делаю - некоммерческая.

Эвилена изначально понимала, что в Латвии ей не светят стадионы, хотя на стадионах она уже выступала. Она уже пела на крупных концертах тысячам слушателей: "Мне неважно, сколько в зале будет людей - 10 или 10 тысяч".

Для нее важно, чтобы она исполняла хорошую музыку. В какой стране и для какой аудитории - не имеет значения. Однажды Эвилена ездила с биг-бендом Национальных вооруженных сил в Швейцарию и пела для армии (все зрители в зале были в форме) на фестивале армейской песни.

Эвилена Протектор ФОТО: Пресс-фото/Михаил Пузанков

Для Эвилены Протектор не имеет значения, в каком зале выступать. Она отмечает, что как в маленькой, так и в большой аудитории есть свои плюсы: "В камерном зале ты можешь посмотреть в глаза своему зрителю, а в большой - это невероятная энергия".

Ближайший сольный концерт Эвилены Протектор состоится во Дворце культуры ВЭФ 24 февраля.

Видео: Evilena Protektore and Lynn Seaton - You Don't Know What Love Is