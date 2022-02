За плечами Эвилены десятки фестивалей и сотни концертов и проектов в Латвии и за ее пределами: запись сборника Jazz in Latvia, Pori Jazz (Финляндия), Limassol Jazz (Кипр), Live in Blue Bay (Украина) и др. Певица принимала участие в таких конкурсах, как Riga Jazz Stage (Латвия), Nomme Jazz (Эстония), JazzVoices 2014 (Литва), где стала обладателем Гран-при. В 2016 году она получила награду Ника Готама (Nic Gotham) за вклад в джазовую музыку и джазовую общину Латвии.

В 2011 году Эвилена Протектор в составе коллектива Pieneņu Vīns принимала участие в национальном отборе на международный конкурс "Евровидение". Тогда музыканты остались на третьем месте, но их диско-хит You Are еще несколько лет активно звучал на латвийских радиостанциях.

Видео: Pieneņu Vīns - You Are

Видео: Evilena Protektore and Lynn Seaton - You Don't Know What Love Is