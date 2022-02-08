LTV: в Латвии 200 человек заразились Covid-19 в третий раз

Как сообщила передача, чаще всего человек переболел одним видом вируса Covid-19, а через какое-то время заразился другим.

"С первой недели этого года этот прирост с недели на неделю довольно значителен. В прошлом и позапрошлом году в среднем 8,9% и 9,3% от всех случаев заболевания - это случаи реинфекции", - сообщила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Арая.

Передача пришла к выводу, что неполная десятая десятая часть инфицированных в Латвии - это те, кто Covid-19 инфицируется повторно. В данных SPKC о повторных заболеваниях, как пояснила передача, включены как те, которые вакцинировался после первого инфицирования, так и те, кто не вакцинирован и заболел повторно. В больницах пациентов, которые заболели повторно, не очень много.

Заведующий национальной референтной лаборатории Рижской Восточной клинической университетской больницы Сергей Никишин рассказал журналистам LTV, что такие случаи, когда произошло повторное инфицирование даже одним и тем же видом Covid - омикроны, зафиксированы в других странах мира. Как пояснил Никишин, человек сначала инфицируется первым вариантом омикрона, а затем его подвидом.