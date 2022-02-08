Фото ⟩ На лиепайское побережье вымыло фрагмент торпеды времен Второй мировой

Фрагмент торпеды из моря напротив Южного форта был выловлен при сотрудничестве нескольких служб. В первую очередь информацию о еще неопознанном металлическом предмете получила Государственная пожарно-спасательная служба и Лиепайская муниципальная полиция.

Представители обеих служб отправились на пляж, где спасатели зашли в море и, используя находящиеся в распоряжении Лиепайской полиции автомобиль - грузовой пикап Mitsubishi l200 и лебедку, вытащили около четырех-метровую центральную часть торпеды на берег.

Экипаж Государственной полиции присматривал за находкой, пока на место происшествия не явились специалисты отделения нейтрализации невзорвавшейся амуниции команды водолазов эскадры минных кораблей Морских сил. Потом торпеда была погружена в машину, а дальше отправлена в учебный центр водолазов.

"Это чудо, что при сильных ветрах этой зимы только сейчас что-то такое вымывает", - прокомментировал сообщил старший оператор отделения нейтрализации невзорвавшейся амуниции Андрис Слайдиньш.