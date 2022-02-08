ZVA: Один летальный случай после вакцинации от Covid-19 "вероятно связан" с вакциной

При оценке этого случая ZVA заключило, что "причинная связь констатированных в патологоанатомической экспертизе изменений с использованием вакцины AstraZeneca оценивается как достоверная". В этом случае констатирован очень редко встречаемый побочный эффект AstraZeneca - тромбоз с синдромом тромбоцитопении (ТСТ).

Погибший находился в возрастной группе от 55 до 60 лет.

Вакцинация была проведена в апреле 2021 года, а смерть наступила на седьмой день после получения первой дозы вакцины AstraZeneca.

Сообщение об этом случае ZVA получило 21 июля.

Как отмечают в ZVA, ТСТ - это побочный эффект, который наблюдается в очень редких случаях только при употреблении векторных вакцин (AstraZeneca и Johnson&Johnson), который в некоторых случаях протекает вместе с кровотечением и чаще всего проявляется в течение трех недель после вакцинации. ТСТ указан как возможный побочный эффект в инструкции по употреблению этих вакцин и в описании лекарства.

В свою очередь, ни у Pfizer-BioNTech, ни у Moderna (обе являются мРНК-вакцинами) ТСТ не является одним из побочных эффектов.

ZVA объясняет, что ТСТ существенно отличается от часто встречающихся в медицине тромбозов и включает в себя одновременно существующую тромбоцитопению или уменьшенное количество тромбоцитов в крови. Довольно часто встречаемый в медицине тромбоз без одновременной тромбоцитопенией не то же самое, что и побочный эффект вакцины - ТСТ.

При оценке этого случая ZVA оценила всю доступную информацию, включая данные истории болезни погибшего, информацию из службы неотложной медицинской помощи, от семейного врача, от Национальной службы здравоохранения об использованных лекарствах и проведенных исследованиях, заключение судебно-медицинской экспертизы, в том числе данные гистологического исследования, и мнение клинического эксперта - гематолога. Оценка ZVA осуществлена на основании научных методов и требований, которые являются одинаковыми по всему Европейскому союзу (ЕС), согласно стандартизированным критериям надзора за безопасностью лекарств, разработанным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс в социальных сетях подчеркнул, что в связи с этим случаем правительство выплатит компенсацию близким погибшего.

ZVA напоминает, что каждому жителю, который вакцинировался AstraZeneca или Johnson&Johnson в течение трех недель надо быть внимательным, и тут же обращаться за медицинской помощью, если наблюдается: нехватка дыхания, боли в груди или ногах, опухание ног, непроходящие боли в животе, внезапное кровотечение, кровоизлияние, в том числе и мелкие.

ZVA подчеркивает значение немедленной специализированной медицинской помощи в случае ТСТ.

Согласно данным Национальной службы здравоохранения, с 28 декабря 2020 года по 31 января 2022 года вакцина AstraZeneca в Латвии была использована 262 349 раз. Начиная со второй половины 2021 года AstraZeneca используется крайне редко - в первый месяц 2022 года было введено всего 68 доз, это 0,03% от общего числа уколов за этот период.