Брейвика переведут в другую тюрьму

Согласно давно разработанному плану, Брейвик будет переведет из тюрьмы в Шиен, где он находился до сих пор, в тюрьму Риннерике, сообщило управление мест заключения.

22 июля 2011 года Брейвик реализовал два кровавых нападения. Сначала он взорвал мину у здания правительства в Осло, убив восемь человек, затем, переодевшись в полицейскую униформу, устроил стрельбу по участникам слета молодежного крыла Социал-демократической рабочей партии, находившимся на острове Утейа, убив 69 и ранив 66 человек, в основном подростков.

Это самое тяжелое преступление, совершенное в Норвегии со Второй мировой войны.

В августе 2012 года Брейвика приговорили к 21 годам тюрьмы, однако срок может быть продлен, если после окончания этого срока он по-прежнему будет признан опасным.

С 2013 года Брейвик находится в изоляции в Тюрьме в Шиен.

Условия заключения Брейвика предусматривали смену локации, хотя меры безопасности в обеих тюрьмах одинаковые.

Тюрьма Риннерике находился примерно в десяти километрах от Утейи.