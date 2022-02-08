Брейвика переведут в другую тюрьму
Экстремист Андерс Брейвик, десять лет назад в Норвегии убивший 77 человек, будет переведен в другую тюрьму, пишет dpa.
Экстремист Андерс Брейвик, десять лет назад в Норвегии убивший 77 человек, будет переведен в другую тюрьму, пишет dpa.
Согласно давно разработанному плану, Брейвик будет переведет из тюрьмы в Шиен, где он находился до сих пор, в тюрьму Риннерике, сообщило управление мест заключения.
22 июля 2011 года Брейвик реализовал два кровавых нападения. Сначала он взорвал мину у здания правительства в Осло, убив восемь человек, затем, переодевшись в полицейскую униформу, устроил стрельбу по участникам слета молодежного крыла Социал-демократической рабочей партии, находившимся на острове Утейа, убив 69 и ранив 66 человек, в основном подростков.
Это самое тяжелое преступление, совершенное в Норвегии со Второй мировой войны.
В августе 2012 года Брейвика приговорили к 21 годам тюрьмы, однако срок может быть продлен, если после окончания этого срока он по-прежнему будет признан опасным.
С 2013 года Брейвик находится в изоляции в Тюрьме в Шиен.
Условия заключения Брейвика предусматривали смену локации, хотя меры безопасности в обеих тюрьмах одинаковые.
Тюрьма Риннерике находился примерно в десяти километрах от Утейи.
Когда именно Брейвик будет перевезен в другую тюрьму, не указывается, однако отмечается, что это произойдет скоро.