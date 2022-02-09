В центре Риги при пожаре пострадали два человека

В момент пожара на улице Звайгжню в хозяйственном помещении работали два человека.

"Мы работали в гараже, и я почувствовал, что начало вонять. Мы поднялись наверх, но там уже было полно дыма", - рассказывает Марис, который находился в здании.

"Когда мы прибыли на место, по внешним признакам мы поняли, что на чердаке пылает пламя. Горел второй этаж площадью около 20 квадратных метров и чердак площадью 30 квадратных метров. Пострадавших двое, их передали медикам", - указывает представитель VUGD.

На месте передача Degpunktā также встретила хозяина территории, который не захотел говорить на камеру, но отметил, что все закончилось относительно благополучно.