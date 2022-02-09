Президент поддерживает продление срока действия ковид-сертификатов до 1 марта

Он призвал жителей воспользоваться возможностью пройти ревакцинацию, а тех, кто еще не был вакцинирован - привиться, потому что, к сожалению, пандемия еще не закончилась и Covid-19 не стал менее опасным для людей, не защищенных вакциной.

Кариньш отметил, что во вторник, 15 февраля, правительство планирует принять окончательную стратегию того, как общественность сможет "выйти" из действующих ограничений. Министру здравоохранения Даниэлю Павлютсу также поручено максимально согласовать позицию Латвии с литовскими и эстонскими коллегами.

Как пояснил премьер-министр, страны Балтии образуют единое экономическое пространство, поэтому логично, что Латвия, Литва и Эстония должны иметь схожие требования. В настоящее время ясно, что сертификат больше не будет требоваться во многих местах. Кариньш признал, что детали других условий обсуждаются в данный момент. Он предположил, что сертификат Covid-19 больше не будет требоваться в местах, где носят маски.

Возможно, на этой неделе будет созвано внеочередное заседание правительства

Премьер-министр Кришьянис Кариньш может созвать на этой неделе внеочередное заседание правительства, чтобы принять решение о продлении действия ковид-сертификатов. Об этом он сообщил журналистам после встречи с президентом Эгилом Левитсом.

Что касается возможного продления срока действия сертификатов, то Кариньш считает целесообразным сделать это как можно скорее - уже на этой неделе. Премьер-министр отметил, что вопрос уже обсуждался и переговоры между министерствами продолжаются сегодня.

"Если стороны смогут прийти к соглашению и договорятся о том, что это будет разумно, я созову заседание. До сегодняшнего утра соглашение между министрами еще не достигнуто", - сказал Кариньш.

Кариньш: многие ограничения будут отменены, вопрос - когда

Многие антиковидные ограничения будут сняты, но нужно понимать, произойдет ли это до или после окончания режима чрезвычайной ситуации, заявил в интервью передаче Rīta panorāma на LTV премьер-министр Кришьянис Кариньш.

По его словам, пока все ограничения принимались на основе более ранних прогнозов, но сейчас ситуация меняется, так что было бы логично изменить внутренние правила. По словам Кариньша, правительство сильно расходится во мнениях об ограничениях, и ему нужно найти компромисс. Нужно продолжать говорить о необходимости вакцинации, ношения масок и тестирования, а все остальное должно быть соизмеримо с этим, сказал премьер.

По словам Кариньша, следует понимать, где и когда имеет смысл использовать ковид-сертификат.

В случае, если в общественном месте носится маска, непонятно, зачем еще и сертификат. "Например, у нас в магазинах есть ограничения по квадратным метрам и маски, и можно сделать как в Литве, где сертификат не требуют, потому что есть два других способа защиты", - сказал премьер.