Ср, 9.02.2022
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Президент поддерживает продление срока действия ковид-сертификатов до 1 марта
Решение может быть принято на этой неделе

Заседание правительства ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Сегодня, 9 февраля, президент Эгил Левитс и глава правительства Кришьянис Кариньш провели очередную встречу, после которой состоялась пресс-конференция. Левитс на пресс-конференции отметил, что пик заболеваемости будет достигнут на этой неделе или на новой неделе, а смягчения ограничений должны вступить в силу с 1 марта.

Видео: Пресс-конференция

Президент также заявил, что снятие ограничений нужно синхронизировать с Эстонией и Литвой.

"Важно и то, что 15 февраля почти у 40 тысяч человек истекает срок действия сертификатов, но

если мы будем знать, что с 1 марта вступят в силу серьезные послабления, то эти сертификаты придется продлевать с 15 февраля до 1 марта", - сказал Левитс.

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Премьер-министр отметил, что принятая в стране стратегия борьбы с Covid-19 является правильной и останется таковой. Это включает в себя ревакцинацию, ношение респираторов или медицинских масок и частое тестирование. Кариньш отметил, что комбинированная стратегия также предусматривает частое тестирование, в том числе с помощью самотестов.

"Каждый должен взять на себя личную ответственность. Именно так мы должны двигаться вперед, то есть уходить от ограничений и идти в направлении индивидуальной ответственности и защиты. Если взглянуть на данные о смертности от Covid-19, то люди, получившие бустерную дозу, в 40 раз реже умирают от коронавируса, чем те, кто не был вакцинирован. Вакцинация против нового штамма Covid-19 также очень важна", - сказал Кариньш.

Он призвал жителей воспользоваться возможностью пройти ревакцинацию, а тех, кто еще не был вакцинирован - привиться, потому что, к сожалению, пандемия еще не закончилась и Covid-19 не стал менее опасным для людей, не защищенных вакциной.

Кариньш отметил, что во вторник, 15 февраля, правительство планирует принять окончательную стратегию того, как общественность сможет "выйти" из действующих ограничений. Министру здравоохранения Даниэлю Павлютсу также поручено максимально согласовать позицию Латвии с литовскими и эстонскими коллегами.

Как пояснил премьер-министр, страны Балтии образуют единое экономическое пространство, поэтому логично, что Латвия, Литва и Эстония должны иметь схожие требования. В настоящее время ясно, что сертификат больше не будет требоваться во многих местах. Кариньш признал, что детали других условий обсуждаются в данный момент. Он предположил, что сертификат Covid-19 больше не будет требоваться в местах, где носят маски.

Возможно, на этой неделе будет созвано внеочередное заседание правительства 

Премьер-министр Кришьянис Кариньш может созвать на этой неделе внеочередное заседание правительства, чтобы принять решение о продлении действия ковид-сертификатов. Об этом он сообщил журналистам после встречи с президентом Эгилом Левитсом.

Что касается возможного продления срока действия сертификатов, то Кариньш считает целесообразным сделать это как можно скорее - уже на этой неделе. Премьер-министр отметил, что вопрос уже обсуждался и переговоры между министерствами продолжаются сегодня.

"Если стороны смогут прийти к соглашению и договорятся о том, что это будет разумно, я созову заседание. До сегодняшнего утра соглашение между министрами еще не достигнуто", - сказал Кариньш.

Кариньш: многие ограничения будут отменены, вопрос - когда

Многие антиковидные ограничения будут сняты, но нужно понимать, произойдет ли это до или после окончания режима чрезвычайной ситуации, заявил в интервью передаче Rīta panorāma на LTV премьер-министр Кришьянис Кариньш.

По его словам, пока все ограничения принимались на основе более ранних прогнозов, но сейчас ситуация меняется, так что было бы логично изменить внутренние правила. По словам Кариньша, правительство сильно расходится во мнениях об ограничениях, и ему нужно найти компромисс. Нужно продолжать говорить о необходимости вакцинации, ношения масок и тестирования, а все остальное должно быть соизмеримо с этим, сказал премьер.

По словам Кариньша, следует понимать, где и когда имеет смысл использовать ковид-сертификат.

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В случае, если в общественном месте носится маска, непонятно, зачем еще и сертификат. "Например, у нас в магазинах есть ограничения по квадратным метрам и маски, и можно сделать как в Литве, где сертификат не требуют, потому что есть два других способа защиты", - сказал премьер.

Сейчас обсуждается вопрос об отмене сертификатов в определенных ситуациях, и важно, чтобы у Министерства здравоохранения было аналогичное мнение, сказал Кариньш, добавив, что он попросил министерство пересмотреть все ограничения с учетом показателей госпитализации.

По словам Кариньша, важно понимать, что уровень заболеваемости больше никак не связан с использованием сертификатов в общественных местах. "Похоже, мы близки к пику волны Covid-19, и волна может сломаться на следующей неделе", - сказала премьер, подчеркнув, что важно соизмерять ограничения с Эстонией и Литвой.

Кариньш признал, что Минздрав консервативно подошел к ослаблению ограничений. "Человек, как вода, ищет свой путь, и мы сейчас согреваем экономику Эстонии", - сказал премьер, имея в виду аквапарки, закрытые в Латвии, но открытые в Эстонии.

"Мы откажемся от ограничений рабочего времени, я уверен, что во многих местах сертификаты больше не будут использоваться и что мы откроем все закрытые отрасли.

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Вопрос в том, произойдет ли это до или после окончания режима чрезвычайной ситуации", - сказал глава правительства.

Несколько организаций требуют отменить антиковидные ограничения

Несколько организаций в различных секторах, работа которых в настоящее время ограничена, направили письмо премьер-министру Кришьянису Кариньшу и ответственным министерствам с требованием отмены актиковидных ограничений, утверждая, что распространение Covid-19 больше не представляет опасности.

Письмо премьер-министру подписали президент Латвийского общества ресторанов Янис Йензис, председатель правления Латвийской ассоциации торговцев фруктами и овощами Улдис Яунземс, председатель Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич, руководитель комитета по кризисному управлению туризмом Санта Грайксте, член правления Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса Гинтс Кузнецов и другие.

В письме говорится, что многие отрасли, в том числе туризм, гостиницы, рестораны, общественное питание, торговля и другие, серьезно пострадали от введенных в стране антиковидных ограничений.

По мнению авторов письма, наблюдается снижение покупательной способности в сфере предоставления различных услуг и товаров. Например, фрукты и овощи являются основой здорового питания, особенно в зимние месяцы, и сейчас укрепление иммунитета играет очень важную роль в борьбе с Covid-19. "Мы считаем, что снижение спроса напрямую связано с ограничениями в торговле", - говорится в письме.

По мнению авторов, заболеваемость сейчас высокая, но "относительно небольшое количество людей попадает в больницы, симптомы заболевания легкие, система здравоохранения больше не находится под чрезмерным давлением, и распространение вируса больше не считается опасным". Поэтому сложно обосновать необходимость сохранения ограничений, в том числе деления магазинов на "красные" и "зеленые".

Авторы призывают к снятию ограничений, учитывая опыт и действия Литвы, Эстонии, Финляндии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Великобритании, Ирландии и других стран, а также тот факт, что антиковидные ограничения больше не оправдывают торможение экономики.


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