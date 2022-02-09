Во вторник в результате пожара в Риге погиб один человек

В 21:45 во вторник спасатели выехали на вызов в Лудзе, где на кухне одноэтажного дома горели дрова и мусор. Из здания были эвакуированы три человека, двое из которых пострадали и переданы медикам.

В 13:53 поступил вызов на ул. Звайгзжню в Риге, где горели второй этаж двухэтажного хозяйственного дома и чердак площадью 50 квадратных метров. В результате инцидента пострадали два человека.

Утром VUGD получила вызов на улицу Дзирнупес в Риге, где в двухэтажном доме горели вещи. На месте происшествия был обнаружен погибший. Пять человек эвакуировались из здания до прибытия VUGD.

В минувшие сутки в VUGD поступило 43 вызова - восемь на пожары, 27 на спасательные работы, а семь вызовов оказались ложными.

Во вторник в ДТП погиб один человек, пострадали 12

Вчера в Латвии зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 12 получили травмы, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Вчера на дороге Вецумниеки-Нерета в Баусском крае столкнулись микроавтобус и грузовик, в результате водитель микроавтобуса скончался на месте аварии.