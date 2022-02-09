Эпидемиолог: отмена ограничений существенно не повлияет на заболеваемость и госпитализацию

Он признает, что его мнение о немедленной отмене срочных ограничений отличается от позиции Минздрава и медиков, которые просят сохранить ограничения.

Троянский пояснил, что до 21 января модель точно прогнозировала развитие заболеваемости Covid-19. Однако сейчас, когда достигнут порог возможностей тестирования, оценить масштабы заболеваемости трудно. Судя по сточным водам, моделированию и другим показателям, пик омикронной волны ожидается через шесть-семь дней, сказал эпидемиолог.

Он добавил, что динамику нисходящей кривой всегда труднее прогнозировать, и допускает три сценария развития: кривая заболеваемости снижается теми же темпами, что и росла, снижается быстрее, чем осенью под влиянием локдауна или же снижается медленнее, чем росла.

Троянский интуитивно предполагает, что кривая будет снижаться быстрее. Об этом же свидетельствует и опыт других стран, где заболеваемость снижалась симметрично ее росту или быстрее. Модель предполагает, что структура иммунитета нашего общества приведет к более медленному снижению кривой заболеваемости, но это зависит от многих факторов.

Троянский признает, что прогнозы по госпитализации ранее были чрезмерно пессимистичными.

В понедельник он представил группе оперативного управления последние прогнозы, в которых изменены предположения о госпитализации. Прогноз от 6 января, который он показал в правительстве, предполагал, что омикрон-штамм на 33% мягче, чем дельта. Это означает, что у каждого человека, независимо от статуса вакцинации, вероятность госпитализации при заражении штаммом омикрон на треть ниже, чем при дельте.

Появляется все больше оснований полагать, что омикрон еще мягче, чем предполагалось изначально. Страны сообщают о различной относительной мягкости по сравнению с дельтой, но в основном это 50%-75%.

Специалист прогнозирует, что нехватка персонала в больницах, вероятно, достигнет пика на этой неделе, но в будущем станет легче. Семейным врачам будет сложно еще две недели.