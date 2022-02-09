В Риге уже осенью откроются новые детские сады

Детские сады будут работать в муниципальных зданиях на ул. Славу, 19 и ул. Рупниецибас, 21, где завершены работы по реконструкции. Два учебных заведения планируется открыть в сентябре, и в них будет обучаться 300-340 детей.

Договор на реконструкцию здания по улице Славу, 19 заключен 30 июня 2021 года. В ходе полугодовых строительных работ произведена перепланировка помещений, заменены все инженерные сети, заменена и автоматизирована система отопления, заменены электроинсталляции и осветительная система, установлена система видеонаблюдения.

Также построена система противопожарной защиты, заменены водопроводные и канализационные сети, установлена мебель и кухонное оборудование. Произведено утепление наружных ограждающих конструкций, работы по благоустройству и строительству детской площадки.

Общая площадь реновации составляет 3213,1 кв.м. Общая площадь благоустроенной территории составляет 10 206 кв. м, стоимость работ - 2,132 млн евро без PVN.

В детском саду будет 11 групп.

Стоимость строительных работ по приспособлению помещения под нужды дошкольного образовательного учреждения на ул. Рупниецибас, 21 составила 1,440 млн евро без PVN.

При проведении строительных работ выполнена перепланировка помещений, прокладка всех инженерных сетей, замена и автоматизация системы отопления, установлена система вентиляции, заменены электроинсталляции и осветительная система, установлена система видеонаблюдения, система противопожарной защиты, заменены сети водоснабжения и канализации, благоустроены территория и детская площадка.

Общая площадь реновации составляет 1418,4 кв. м., а общая благоустроенная площадь - 7013 кв. м.

После реконструкции помещений в садике будет пять групп.