Выявлено 11 599 случаев Covid-19, скончались 9 человек

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:​

два человека - в возрасте от 50 до 59 лет;

шесть человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

4 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, пятеро были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 4354 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 7245 человек были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 26 506 тестов на Covid-19.

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 11 940 новых случаев заражения коронавирусом, скончались семь человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

Один из семи скончавшихся был полностью привит от коронавируса.

Из установленных на минувшей неделе случаев 10 179 случаев были первичными заражениями, 1 745 - вторичными, 16 пациентов заразились в третий раз.

С 4 февраля повторные заражения включаются в статистку, если человек получил два положительных ответа теста не менее чем через 90 дней.

В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1652 человека, из них 86 - в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 22,1 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 1,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 5265,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 49,8%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели 787,5 тыс. человек, умерло 8 тыс. человек.

Эстония

В Эстонии за минувшие сутки выявлено 6584 новых случая коронавируса, скончались семь человек.

По состоянию на утро четверга госпитализированы 438 пациентов с коронавирусом. Лечение из-за тяжелой формы Covid-19 требуется 282 госпитализированным, из них 186 человека (66 процентов) не вакцинированы, а у 96 человек (34 процента) завершен курс вакцинации.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 11 433 теста, позитивный результат дали 6584 теста. За последние 7 дней на 100 000 полностью вакцинированного населения заражались в среднем 406,5 вакцинированных в день, а на 100 000 невакцинированного населения - в среднем 619,1 невакцинированных в день.