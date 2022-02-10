"Я ребенок, я не террорист". Суд приговорил школьника из Канска к пяти годам колонии по делу "Майнкрафта"

Никите Уварову прокуратура запросила девять лет лишения свободы, двум другим его товарищам - по шесть с половиной лет. Адвокат Васин объясняет это именно тем, что Уваров не стал подписывать явку с повинной.

В деле канских школьников содержится несколько экспертиз, но адвокат Уварова говорит, что основным связывающим дело доказательством являются именно эти явки "двух мальчиков, которые очень испугались и не захотели садиться под стражу". Помимо их признательных показаний дело строится на словах двух ключевых свидетелей, которых СМИ и защита подростков считает провокаторами.

Бабушка свидетеля и любовь к Летову

Когда трех школьников только задержали за расклеивание листовок, вместе с ними были задержаны еще двое молодых людей, совершеннолетних. Однако они стали свидетелями по этому делу, а не обвиняемыми (одного из них, правда, осудили за несообщение о преступлении).

Про этих свидетелей обвинения известно мало, адвокат называет их "свидетель П." и "свидетель Л".

В конце 2020 года красноярский "Седьмой канал" выпустил сюжет о деле канских школьников. В репортаже человек в маске и с измененным голосом говорит, что обсуждал с Никитой Уваровым "методы борьбы с государственным строем".

В сюжете присутствует и "бабушка свидетеля", в репортаже говорится, что она приехала к внуку после задержания в Следственный комитет и наблюдала за тем, как общаются школьники.

"Это были разговоры людей, которые абсолютно понимали, что делают, готовились к серьезным действиям на территории нашего города. Разговоры были, что они все герои", - заявила "бабушка свидетеля". В этой бабушке родственники обвиняемых и узнали бывшую главу Канска Анну Качан, которая сейчас находится под следствием - на нее завели дело о халатности.

Личность второго свидетеля еще более загадочная, но в конце 2020 года издание "МБХ-Медиа", впоследствии заблокированное в России, так как прокуратура сочла его связанным с организациями Михаила Ходорковского, признанными в России нежелательными, сообщило, что смогло пообщаться с этим свидетелем.

По его словам, он познакомился с Никитой и его друзьями в интернете и состоял с ним в одном чате, где они обсуждали идеи анархизма. Спустя некоторое время подростка задержали сотрудники ФСБ и попросили написать в чат провокационный вопрос - кто из них расклеивал листовки в поддержку политзаключенных. Школьники ответили, что это были они.

Дальше сотрудники ФСБ попросили его предложить им встречу, а он не смог им отказать, рассказывал этот свидетель. Именно на этой встрече и задержали всех участников чата. Свидетель выражал уверенность в том, что следствие настроено добиться для задержанных реального срока.