Panorāma: используемый в школах Латвии антиген-тест имеет нулевую эффективность

Один из используемых в Латвии тестов Hangzhou Singclean по всем позициям был оценен нулевой эффективностью.

LTV уделил особое внимание четырем тестам, которые были доступны Panorāma и в последние недели выдавались школьникам.

ФОТО: Latvijas Televīzija

Первые цифры в таблице указывают на чувствительность тестов. А именно, как они реагируют, если человек на момент тестирования очень заразен и как снижаются или, наоборот, не снижаются показатели, если количество инфекции не слишком велико.

Поскольку целью самотестирования является "отлов" высокоинфекционных случаев, когда человек активно распространяет вирус, важно обращать внимание на цифру слева. Как видно из таблицы, три из четырех тестов в случае, если человек активно выделяет вирус, достаточно эффективны.

За исключением одного - Hangzhou Singclean, которому Институт Пауля Эрлиха дал нулевую эффективность абсолютно по всем позициям.

Как сообщает Panorāma, программа сделала все возможное, чтобы убедиться, что это точно такой же тест, который получают школьники, но почувствовала себя в той же ситуации, что и потребитель, желающий проверить, насколько эффективен купленный тест. Производитель и название совпадают.

LTV добавляет, что ни названия этого производителя, ни названия теста нет в списке тестов, показавших высокую эффективность.

Такой список направляется Европейской комиссией государствам-членам. Скорее всего, эти тесты используются латвийскими школьниками и также доступны в аптеках.

Санита Янка, директор Департамента здравоохранения Министерства здравоохранения, пояснила: "Мы запросили информацию как у производителя, так и у поставщика, а также у Германии, чтобы выяснить, на что указывают данные в этой таблице. Прежде чем мы получим какую-либо информацию об обратном, можем сказать, что эти тесты применимы".

Но Елена Цируле, начальник отдела мониторинга медицинских изделий Инспекции здравоохранения, сказала: "Сначала коммерсанты подают свои предложения, затем проводится оценка. Только после этого заключается договор.

Сейчас говорить, что эффективность равна нулю, пока у нас нет всей информации - я бы не хотела. На момент подачи полного комплекта документации имелся и соответствующий сертификат, и декларация о соответствии от производителя".

Представитель Минздрава пояснила: "Прежде чем мы решим отказаться от тестов или сказать, что они неэффективны, у нас должны быть доказательства - документы, представленные как производителем, так и поставщиком, а также исследования. Судить только по публикации в интернете мы не можем".