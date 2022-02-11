Пт, 11.02.2022
Я ненавижу волокиту документальную. Я готова носить любую фамилию, лишь бы не менять. А мне же документы через Латвию надо делать, а сейчас пандемия Агата Муцениеце, актриса
Агата Муцениеце, актриса
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Умерла актриса Евгения Брик. Ей было 40 лет

10 февраля российская актриса Евгения Брик умерла в возрасте 40 лет. О ее смерти в соцсетях сообщила журналист Катерина Гордеева.

"Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности", - написала она.

Евгения Брик была замужем за режиссером Валерием Тодоровским. У них есть дочь Зоя.

Известно, что Евгения Брик лечилась от тяжелой болезни в Лос-Анджелесе.

"Это правда. Деталей не знаю пока. Семья подтвердила. Лечилась в Лос-Анджелесе. Валера все время был с ней. Не коронавирус", -  сообщает ТАСС со ссылкой на представителя режиссера Валерия Тодоровского.

Евгения Брик родилась в Москве в 1981 году. В 2004-м окончила Российскую академию театральных искусств (ГИТИС), где училась в мастерской Александра Збруева.

Актриса известна по ролям в картинах "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Одесса", сериалам "Оттепель", "Оптимисты", "Марш Турецкого", "Садовое кольцо", "Романовы", "Адаптация" и другим.


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