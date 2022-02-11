Умерла актриса Евгения Брик. Ей было 40 лет

"Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности", - написала она.

Евгения Брик была замужем за режиссером Валерием Тодоровским. У них есть дочь Зоя.

Известно, что Евгения Брик лечилась от тяжелой болезни в Лос-Анджелесе.

"Это правда. Деталей не знаю пока. Семья подтвердила. Лечилась в Лос-Анджелесе. Валера все время был с ней. Не коронавирус", - сообщает ТАСС со ссылкой на представителя режиссера Валерия Тодоровского.

Евгения Брик родилась в Москве в 1981 году. В 2004-м окончила Российскую академию театральных искусств (ГИТИС), где училась в мастерской Александра Збруева.