Умерла актриса Евгения Брик. Ей было 40 лет
10 февраля российская актриса Евгения Брик умерла в возрасте 40 лет. О ее смерти в соцсетях сообщила журналист Катерина Гордеева.
10 февраля российская актриса Евгения Брик умерла в возрасте 40 лет. О ее смерти в соцсетях сообщила журналист Катерина Гордеева.
"Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности", - написала она.
Евгения Брик была замужем за режиссером Валерием Тодоровским. У них есть дочь Зоя.
Известно, что Евгения Брик лечилась от тяжелой болезни в Лос-Анджелесе.
"Это правда. Деталей не знаю пока. Семья подтвердила. Лечилась в Лос-Анджелесе. Валера все время был с ней. Не коронавирус", - сообщает ТАСС со ссылкой на представителя режиссера Валерия Тодоровского.
Евгения Брик родилась в Москве в 1981 году. В 2004-м окончила Российскую академию театральных искусств (ГИТИС), где училась в мастерской Александра Збруева.
Актриса известна по ролям в картинах "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Одесса", сериалам "Оттепель", "Оптимисты", "Марш Турецкого", "Садовое кольцо", "Романовы", "Адаптация" и другим.