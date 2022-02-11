Количество умерших от коронавируса в Латвии перевалило за 5000

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:​

два человека - в возрасте от 50 до 59 лет;

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

12 человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

три человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

13 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, семеро были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 4407 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 7390 человек были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 6741 случай.

Всего вчера было сделано 28 049 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 42,1%.

Всего за время пандемии Covid-19 в Латвии заразились 500 126 человек, скончались 5007 человек.

Вакцинация

В Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили 7665 детей в возрасте до 11 лет, а завершили процесс вакцинации 1383 ребенка этой возрастной группы, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет проводится с конца прошлого года.

В возрастной группе 12-17 лет первую дозу вакцины получили почти 75 000 подростков, а около 71 000 завершили процесс вакцинации.

В четверг прививки от Covid-19 получили 2876 человек, в том числе первую - 141 человек, а завершили процесс вакцинации 457 человек, из них 45 были привиты вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз. Бустерную вакцину получил 2278 человек.

За четыре рабочих дня на этой неделе от Covid-19 прививались в среднем около 3000 человек в день. Это меньше, чем на прошлой неделе, когда прививались в среднем почти 3600 человек в день. В настоящее время темпы вакцинации - самые низкие с марта 2021 года, когда вакцины от Covid-19 были доступны в ограниченном количестве только для приоритетных групп.

Первую дозу вакцины от Covid-19 в настоящее время в Латвии получили около 1,054 млн человек, или 56% населения страны. Из них вторую дозу получили около 1,007 млн жителей, а еще около 286 000 человек привились вакциной Johnson & Johnson, поэтому общее количество завершивших процесс вакцинации составляет 1,293 млн, или 68,7% населения страны. Ревакцинацию прошли около 474 000 человек, или 25,2% населения.

Среди взрослого населения страны завершили процесс вакцинации более 80%, а ревакцинировались - более 31%.

Страны Балтии

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 11 114 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 13 человек, сообщил Департамент статистики страны.

Трое из 13 скончавшихся были полностью привиты от коронавируса.

Из выявленных за минувшие сутки случаев 9500 были первичными заражениями, 1603 - вторичными, 11 пациентов заразились в третий раз.

С 4 февраля повторные заражения включаются в статистку, если человек получил два положительных ответа теста не менее чем через 90 дней.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1640 человек, из них 94 - в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 21,3 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 2,1 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей в Литве составил 5195,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 50,2%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели 797,5 тыс. человек, умерло более 8 тыс. человек.

Эстония

В Эстонии за прошедшие сутки выявлено 5112 новых случаев Covid-19, скончались пять человек.

По состоянию на утро пятницы госпитализированы 439 пациентов с коронавирусом. Лечение из-за тяжелой формы Covid-19 требуется 277 госпитализированным, из них 182 человека (66 процентов) не вакцинированы, а у 95 человек (34 процента) завершен курс вакцинации.

За минувшие сутки проанализировано 9290 тестов, позитивный результат дали 5112. За последние 7 дней на 100 000 полностью вакцинированного населения заражались в среднем 378,8 человекав день, а на 100 000 невакцинированного населения - в среднем 584,3 человека в день.