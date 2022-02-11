Лайфхаки для дома на случай любой проблемы или ЧП

Запас еды дома

Как показывает время, делать запасы стало разумно. На случай болезни, аварии или сильного снегопада, если вы живете за городом и дороги занесло. Никто не говорит о годовом запасе гречки, но всегда хорошо, если у вас есть такие долго хранящиеся продукты: мед, морская соль, сахар, рис, кофе, чай, какао, макаронные изделия, топленое масло, сухое молоко, растительное масло, бобовые.

Отдельно стоит подумать о консервах. При приобретении обращайте внимание на маркировку. Кстати, между тушеной говядиной и тушенкой есть разница: первый продукт - мясные консервы, а второй - мясорастительные, в составе которых преобладают соевый белок и вода, а не мясо. К примеру, мясосодержащие консервы под таким названием могут лишь на 1/20 состоять из мяса.

Рыбные консервы ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Альтернативная плита для приготовления

Понятно, что если нет электричества за городом, то можно приготовить пищу на мангале или гриле, но есть и другие устройства. Для ростера или аэрогриля требуется электричество, но не газ. Специалисты советуют выбирать тот, в который поместится целая курица или большая партия овощей.

Еще одна интересная находка - портативная плита. Она не требует никакой энергии. Если у вас нет электричества или газа, держите в запасе небольшую горелку, которая работает от газа в баллоне (его можно купить отдельно).

Загородный вариант - уличная печь. Тогда можно обойтись без газа и электричества, но понадобится уголь или дрова.

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Гениальные гаджеты и просто необходимые вещи

Надежным гаджетом является мультиинструмент. Это гаджет, в котором внутри одного корпуса - открывалка для банок и бутылок, два ножа, пила, два типа плоскогубцев, два напильника, отвертка, два вида сменных кусачек и многое другое. И все это настолько удобно, что помещается в кармане.

Одно из аварийных устройств - зарядное устройство на солнечной батарее. В нем, кроме аккумулятора, есть фонарик и также встроенный компас. Встроенная солнечная батарея обеспечит возможность резервной подзарядки, когда нет доступа к электрическим розеткам.

Перезаряжаемый яркий светодиодный фонарь - брелок для ключей может тоже пригодиться в разных ситуациях.

Обыкновенные английские булавки подходят для фиксирования повязок. Выручат они также, когда нужно быстро починить одежду, удалить занозу или осколки из раны (не забудьте о дезинфекции).

Тампоны и прокладки можно использовать не только по назначению. Они хорошо впитывают влагу и могут быть использованы для остановки кровотечения, перевязки раны.

Мешки для мусора легко превращаются в пончо, они также служат самым простым средством защиты высокотехнологичных устройств от влаги. Можно использовать их и для изготовления перевязи.

Спирт - это не только антисептик, но и средство для розжига, растворитель, размораживатель для замков.

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В любой чрезвычайной ситуации действуйте спокойно. Не надо строить из себя героя. Позвоните по номеру 112 и спокойно объясните, что происходит, назовите точный адрес.

Помните, что в случае наводнения отключайте питание главных выключателей и все электроприборы. Никогда не прикасайтесь к электрооборудованию, если вы промокли или стоите в воде.

Во время пожара в здании или в лесу не мешкайте. Уезжайте немедленно, если получите сообщение об эвакуации. Сообщите кому-то из близких, куда вы направляетесь, и свяжитесь с ними, как только будете в безопасности.

Последнее время ураганный ветер становится частым гостем в наших широтах. Обращайте внимание на предупреждение о погодных условиях. Держите окна закрытыми. Переставьте автомобиль на открытое место подальше от деревьев. В загородном доме заприте все внутренние и наружные двери.

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