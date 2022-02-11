Пт, 11.02.2022
Надо потрудиться, чтобы выглядеть так дешево Рой Роджер Линкевич, инфлюенсер и ютубер
Рой Роджер Линкевич, инфлюенсер и ютубер
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Неофициальная информация: с 1 марта могут уменьшить использование сертификатов, а с 1 апреля - отменить

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

На переговорах в правящей коалиции обсуждается возможность уменьшить с 1 марта использование ковид-сертификатов, а с 1 апреля отменить их полностью, свидетельствует имеющаяся в распоряжении LЕТА неофициальная информация.

Обсуждаемый рабочий вариант предусматривает, что с 1 марта в частном секторе работодатели сами смогут решать, требовать ли у работников ковид-сертификаты. Это означает, что в марте требование иметь сертификаты по-прежнему относилось бы к государственному сектору, в том числе школам, медицинским учреждениям и центрам социального ухода. Также этот вариант предусматривает с 1 апреля полный отказ от ковид-сертификатов для работы.

Как рабочий вариант рассматривалась возможность с 1 марта отменить сертификаты для посещения магазинов, одновременно сохранив требование определенной площади на одного покупателя.

В то же время планируется, что в марте ковид-сертификаты по-прежнему сохранятся для посещения заведений общественного питания, спортивных и культурных мероприятий, ночных клубов, аттракционов и др.

В свою очередь с 1 апреля предполагается отказаться от предъявления сертификатов для получения услуг.

Кроме того, допускается, что ранее предусмотренный девятимесячный срок действия сертификатов, который истечет 15 февраля, может быть продлен до 1 апреля.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс в Twitter сообщил, что в четверг, 10 февраля, в коалиции достигнута договоренность по оставшимся вопросам в связи с ограничениями, в основном об использовании сертификатов в марте. Более подробной информации министр пока не предоставил.


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