Продлен срок действия ковид-сертификатов

В то же время в Минздраве сообщили, что во вторник, 15 февраля, при рассмотрении ослаблений ограничений

правительство может еще раз перенести этот срок - до 1 апреля.

Срок действия сертификатов продлевается с учетом стремительного распространения Covid-19 в стране, так как в таких условиях многие люди, у которых после 15 февраля заканчивается срок действия сертификата о первичной вакцинации, не смогут привиться, так как инфицированы, являются контактными лицами и должны соблюдать изоляцию или карантин.

Таким образом, сертификаты будут по-прежнему действительны для получения услуг и посещения мероприятий внутри страны, но не для поездок. Согласно нормам Европейского союза, срок действия сертификата о первичной вакцинации составляет 270 дней, и по истечении этого срока необходима бустерная вакцинация, чтобы сертификат был действительным.

В свою очередь к выполнению рабочих обязанностей без изменений относится только условие о завершении первичной вакцинации.