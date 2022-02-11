Пт, 11.02.2022
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Виктор Шендерович о драме Валиевой, позоре Венедиктова, здоровье Жириновского и куклах

ФОТО: кадр из видеоролика

Писатель Виктор Шендерович дал интервью латвийскому Youtube-каналу "И Грянул Грэм". В нем он ответил на вопросы журналистов и зрителей, а также порассуждал на актуальные темы.

В частности в интервью он прокомментировал допинг-скандал с российской фигуристкой на Олимпиаде в Пекине Камилой Валиевой, рассказал о том, почему Путин так много разрешает Кадырову, возможно ли возвращение "Кукол" Шендеровича, пожелал выздоровления Владимиру Жириновскому, который находится на ИВЛ, а также объяснил почему Путину все сходит с рук и может ли война с Украиной вспыхнуть внезапно. Кроме того он рассказал о своих отношениях с главредом "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым.

Полностью интервью с Виктром Шендеровичем смотрите в этом видео.

Видео: Выпуск передачи "И Грянул Грэм"


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