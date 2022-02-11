Виктор Шендерович о драме Валиевой, позоре Венедиктова, здоровье Жириновского и куклах

В частности в интервью он прокомментировал допинг-скандал с российской фигуристкой на Олимпиаде в Пекине Камилой Валиевой, рассказал о том, почему Путин так много разрешает Кадырову, возможно ли возвращение "Кукол" Шендеровича, пожелал выздоровления Владимиру Жириновскому, который находится на ИВЛ, а также объяснил почему Путину все сходит с рук и может ли война с Украиной вспыхнуть внезапно. Кроме того он рассказал о своих отношениях с главредом "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым.