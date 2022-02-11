Если в семье есть заболевший Covid-19, школьники должны соблюдать карантин

Ученик может отправляться в учебное заведение после того, как закончится изоляция проживающего совместно с ним инфицированного человека. Это означает, что после выздоровления заболевшего школьник может не соблюдать домашний карантин и вернуться в учебное заведение, если в нем проводится плановый скрининг в соответствии с алгоритмом Центра контроля и профилактики заболеваний (SPKC).

Однако это не относится к уровню дошкольного образования, так как воспитанники детского сада могут не соблюдать условия домашнего карантина и вернуться в образовательное учреждение, только если с момента последнего контакта с зараженным прошло не менее десяти дней.

Кроме того, прекратить карантин можно путем сдачи теста на Covid-19 не ранее, чем на седьмой день с начала домашнего карантина, если его результат окажется отрицательным.

Работники образовательных учреждений, в том числе ассистенты учеников, могут исполнять свои обязанности в очном режиме без соблюдения условий домашнего карантина, если в учебном заведении проводится профилактический скрининг в соответствии с алгоритмом SPKC.

Это означает, что тест на РНК или антиген больше не нужно проводить после последнего контакта с инфицированным лицом, а также на 3-й или 4-й день, кроме того, больше не применяется норма о ежедневном тестировании в течение семи дней перед началом работы.