Мужчина получил семь лет тюрьмы за длительное сексуальное насилие над несовершеннолетней
Земгальский районный суд приговорил мужчину к семи годам и двум месяцам лишения свободы за сексуальное насилие над несовершеннолетней, сообщает LETA.
Земгальский районный суд приговорил мужчину к семи годам и двум месяцам лишения свободы за сексуальное насилие над несовершеннолетней, сообщает LETA.
Земгальский районный суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к семи годам и двум месяцам лишения свободы и четырем годам условного надзора.
Согласно постановлению о передаче дела в суд, обвиняемый, оставаясь со знакомой ему молодой девушкой наедине и зная, что она в полной мере не может понять характер его деятельности в силу своего возраста и психического развития, в течение трех лет систематически совершал действия сексуального характера.
Уголовный закон о сексуальном насилии, совершенном в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 15 лет.
Распространение детской порнографии может быть наказано лишением свободы на срок до трех лет, общественными работами или штрафом.
"Преступная деятельность обвиняемого нанесла вред половой неприкосновенности несовершеннолетней, нормальному физическому и психическому развитию, а также у пострадавшей появились тяжелые психологические последствия - высокий уровень тревожности, депрессия, неуверенность и чувство угрозы", - заявили в прокуратуре.