Мужчина получил семь лет тюрьмы за длительное сексуальное насилие над несовершеннолетней

Земгальский районный суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к семи годам и двум месяцам лишения свободы и четырем годам условного надзора.

Согласно постановлению о передаче дела в суд, обвиняемый, оставаясь со знакомой ему молодой девушкой наедине и зная, что она в полной мере не может понять характер его деятельности в силу своего возраста и психического развития, в течение трех лет систематически совершал действия сексуального характера.

Кроме того, обвиняемый также распространял порнографические материалы, содержащие детскую порнографию.

Уголовный закон о сексуальном насилии, совершенном в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 15 лет.

Распространение детской порнографии может быть наказано лишением свободы на срок до трех лет, общественными работами или штрафом.