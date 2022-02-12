Выявлено 10 707 новых случаев Covid-19, скончались 13 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 10 707 новых случаев Covid-19, получены данные о 13 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 10 707 новых случаев Covid-19, получены данные о 13 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:
Семеро скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, шестеро были вакцинированы.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 4178 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 6529 человек были вакцинированы.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 6798,1 случая.
Всего вчера было сделано 26 001 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 41,2%.
Всего за время пандемии Covid-19 в Латвии заразились 510 833 человека, скончались 5020 человек.
Эстония
В Эстонии за минувшие сутки выявлено 5789 случаев Covid-19.
По состоянию на утро субботы на лечении в больницах находятся 448 человек с коронавирусом. Лечение из-за тяжелой формы Covid-19 требуется 277 госпитализированным, из них 177 человек (64 процентов) не вакцинированы, а у 100 человек (36 процента) завершен курс вакцинации.
За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 10 041 тест, позитивный результат дали 5789 из них. За последние 7 дней на 100 000 полностью вакцинированного населения заражались в среднем 359,5 вакцинированных в день, а на 100 000 невакцинированного населения - в среднем 560,7 невакцинированных в день.
Две дозы вакцины в Эстонии получили 62,7 процента населения.