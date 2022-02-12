Выявлено 10 707 новых случаев Covid-19, скончались 13 человек

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:​

два человека - в возрасте от 50 до 59 лет;

три человека - в возрасте от 60 до 69 лет;

три человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

четыре человека - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Семеро скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, шестеро были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 4178 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 6529 человек были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 6798,1 случая.

Всего вчера было сделано 26 001 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 41,2%.

Всего за время пандемии Covid-19 в Латвии заразились 510 833 человека, скончались 5020 человек.

Эстония

В Эстонии за минувшие сутки выявлено 5789 случаев Covid-19.

По состоянию на утро субботы на лечении в больницах находятся 448 человек с коронавирусом. Лечение из-за тяжелой формы Covid-19 требуется 277 госпитализированным, из них 177 человек (64 процентов) не вакцинированы, а у 100 человек (36 процента) завершен курс вакцинации.

За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 10 041 тест, позитивный результат дали 5789 из них. За последние 7 дней на 100 000 полностью вакцинированного населения заражались в среднем 359,5 вакцинированных в день, а на 100 000 невакцинированного населения - в среднем 560,7 невакцинированных в день.