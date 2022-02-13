О чем мечтала Евгения Брик за два года до смерти?

Евгения Брик не обращала внимание на хейтеров. А мужа считала главным мужчиной в свой жизни. В 2009 году у супругов родилась дочь Зоя. Всю беременность актриса провела в Лос-Анджелесе. После она решила не мучить ребенка перелетами и решила остаться еще на пару в США.

Она отмечала здешний климат, который благотворно влияет на малышку. Да и сама Брик изменилась после рождения дочери. Постепенно Евгения вернулась в профессию. Зоя тоже пошла по стопам матери. Лишние килограммы ушли сами собой, когда Евгения вернулась в профессию. Сначала она появилась в сериале Netflix "ОА", ну а в октябре 2019 года участвовала в работе над короткометражкой с Павлом Табаковым, Агнией Дитковските и Денисом Шведовым.

У Евгении Брик были несбывшиеся мечты. Она всегда сравнивала собственную судьбу с маминой. Сначала она мечтала о детях-погодках, но вышло иначе. Тогда она думала, что родит второго ребенка с той же разницей, что и у них с сестрой Лерой.

"В 2028-м Зое будет 19 лет. О Боже! Я надеюсь, что она так же будет со мной делиться всем, что происходит в ее жизни. И мы будем лучшими подругами. Я вижу себя и Валеру в прекрасной форме - мы работаем, воспитываем младшую сестру или братика Зои. И у моей сестры Леры уже будут детки, мои племянники. Самое главное, что я вижу всю мою семью рядом - мы энергичные, у нас много новых идей и планов, но мы всегда успеваем заботиться друг о друге", - говорила актриса в 2018 году.

За несколько лет до смерти Евгения говорила, что придумала историю, которую давно пыталась написать. Она рассказала о ней мужу. Ему очень понравилось, и он сказал, что если Брик напишет, то он это снимет.

"Но это все такие розовые мечты. Так что не буду делится тем, что еще в очень эфемерных планах. Дай Бог, сложится. Конечно, я бы очень хотела", - отмечала она.

Евгения тщательно следила за здоровьем себя и своих близких. Когда началась пандемия старалась соблюдать карантин, носила маску, не посещала людные места, даже мыла собаке лапы.

Актриса Юлия Ауг назвала причину смерти Евгении. Ей стала онкология.

"О том, что она болела, знали только близкие люди, поэтому для многих ее смерть стала шоком", - сказала Ауг журналистам.