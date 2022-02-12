Сб, 12.02.2022
Я ребенок, который хотел дружить и общаться с друзьями. Я не террорист Никита Уваров, школьник, обвиненный терроризме
Никита Уваров, школьник, обвиненный терроризме

С понедельника прибывающим в Литву не требуется изоляция

Вильнюс. Иллюстративное фото ФОТО: https://www.instagram.com/patrykbieganski/

С понедельника больше не нужно изолироваться по прибытии в Литву из любого государства - до этого изоляция еще нужна лицам из третьих стран, не привитым от Covid-19 и не перенесшим это заболевание.

Как информировало Министерство здравоохранения, поскольку с понедельника все страны мира окажутся в желтой зоне, приезжающие из любой страны лица должны будут заполнить анкету о прибытии и предъявить документ, подтверждающий один из трех фактов: вакцинацию от Covid-19, перенесенное заболевание или полученный перед поездкой отрицательный результат теста на Covid-19.

Если человек не соответствует приведенным критериям, он должен за трое суток до прибытия в Литве сделать ПЦР-тест или за двое суток - антигенный тест и предъявить отрицательный результат перевозчику перед посадкой на самолет, автобус, паром или другое транспортное средство.

Путешествующие собственным транспортом могут привезти с собой отрицательный результат теста или сделать тест по прибытии в Литву - в таком случае они должны в течение суток зарегистрироваться на тест и сделать его за свой счет.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back