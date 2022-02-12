С понедельника прибывающим в Литву не требуется изоляция

Как информировало Министерство здравоохранения, поскольку с понедельника все страны мира окажутся в желтой зоне, приезжающие из любой страны лица должны будут заполнить анкету о прибытии и предъявить документ, подтверждающий один из трех фактов: вакцинацию от Covid-19, перенесенное заболевание или полученный перед поездкой отрицательный результат теста на Covid-19.

Если человек не соответствует приведенным критериям, он должен за трое суток до прибытия в Литве сделать ПЦР-тест или за двое суток - антигенный тест и предъявить отрицательный результат перевозчику перед посадкой на самолет, автобус, паром или другое транспортное средство.