"Для каждого и каждой". Гобземс решил переименовать свою партию

В видеоролике на Facebook Гобземс сообщил, что решение о новом названии партии может быть принято на общем собрании, которое запланировано 19 февраля.

По словам политика, символом партии станет "горящее, горячее и увлеченное сердце", а ее важнейшими принципами - крепкие семьи, которые формируют сильный народ, и сплочение ради общих целей людей разных национальностей и слоев общества.