Сб, 12.02.2022
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"Для каждого и каждой". Гобземс решил переименовать свою партию

Алдис Гобземс ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Депутат Сейма Алдис Гобземс объявил о планах переименования учрежденной им партии "Закон и порядок" в "Для каждого и каждой".

В видеоролике на Facebook Гобземс сообщил, что решение о новом названии партии может быть принято на общем собрании, которое запланировано 19 февраля.

По словам политика, символом партии станет "горящее, горячее и увлеченное сердце", а ее важнейшими принципами - крепкие семьи, которые формируют сильный народ, и сплочение ради общих целей людей разных национальностей и слоев общества.

В Сейме партию "Закон и порядок" представляет также депутат Карина Спруде.


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