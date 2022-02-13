Среди привитых от Covid-19 чаще всего умирали получившие вакцину AstraZeneca и Johnson&Johsnon

Среди привитых вакциной Johnson&Johnson в декабре были зарегистрированы 13,79 случая смерти на 100 000 человек, среди привитых AstraZeneca - 13,16 случая.

Среди привитых вакциной Pfizer/BioNTech этот показатель составил 3,19, среди привитых Moderna - 4,46.

В целом в декабре зарегистрирован 391 случай смерти, связанной с Covid-19, в том числе SPKC располагает данными о вакцинации в 81 случае. Среди умерших было 37 привитых вакциной Johnson&Johnson, в том числе 15 случаев зарегистрировано до 30 дня после вакцинации. Девять смертей зарегистрировано в период 31-90 дней после вакцинации, 12 случаев - 91-180 дней, один - более 180 дней после вакцинации.

Среди привитых Pfizer/BioNTech зарегистрировано 20 случаев смерти среди заболевших, в том числе пять случаев в период с 31 по 90 день после вакцинации, 12 случаев - в период 91-180 дней, три - спустя более 180 дней после вакцинации.

В расчете на 100 000 населения смертность привитых этой вакциной наименьшая, так как Pfizer/BioNTech - самая популярная вакцина в Латвии.

Среди людей, привитых вакциной AstraZeneca, зарегистрировано 17 случаев смерти, связанной с Covid-19. Один случай произошел в период 31-90 дней после вакцинации, десять - в период 91-180 дней, шесть - спустя более 180 дней после вакцинации.