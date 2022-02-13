В лондонском баре обрушился пол. Пострадали 13 человек

Службы неотложной помощи были вызваны в бар Two More Years в 16:50 по местному времени.

Пожарные спасли семь человек, оказавшихся в результате обрушения зажатыми.

ФОТО: Diane Abbott MP@HackneyAbbott/Twitter.com

По информации медиков, три человека получили тяжелые травмы, а еще 10 - травмы меньшей тяжести. Четыре человека доставлены в больницу.

"Это было немного похоже на землетрясение. К такому никогда нельзя быть готовым", - рассказал один из очевидцев, который в результате происшествия не пострадал.

По информации местных СМИ, на верхнем этаже бара люди по телевизору следили за футбольным матчем. Очевидец рассказал, что после обрушения люди помогали друг другу.

"Звук был похож на треск, после чего начала собираться пыль. Мы с моим другом просто отскочили в сторону, и все упало в течение нескольких секунд", - рассказал другой очевидец.

В опубликованном баром сообщении сказано, что представители бара "мысленно находятся со всеми, кто пострадал".