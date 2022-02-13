В лондонском баре обрушился пол. Пострадали 13 человек
В Великобритании 13 человек пострадали после того, как в одном из лондонских баров рухнул пол, сообщает ВВС.
В Великобритании 13 человек пострадали после того, как в одном из лондонских баров рухнул пол, сообщает ВВС.
Службы неотложной помощи были вызваны в бар Two More Years в 16:50 по местному времени.
Пожарные спасли семь человек, оказавшихся в результате обрушения зажатыми.
По информации медиков, три человека получили тяжелые травмы, а еще 10 - травмы меньшей тяжести. Четыре человека доставлены в больницу.
"Это было немного похоже на землетрясение. К такому никогда нельзя быть готовым", - рассказал один из очевидцев, который в результате происшествия не пострадал.
По информации местных СМИ, на верхнем этаже бара люди по телевизору следили за футбольным матчем. Очевидец рассказал, что после обрушения люди помогали друг другу.
"Звук был похож на треск, после чего начала собираться пыль. Мы с моим другом просто отскочили в сторону, и все упало в течение нескольких секунд", - рассказал другой очевидец.
В опубликованном баром сообщении сказано, что представители бара "мысленно находятся со всеми, кто пострадал".
Multiple people injured after floor collapse at Two More Years pub - HACKNEY, LONDON— South East News Pictures (@senewspics) February 12, 2022
Watch here: https://t.co/XpLQNtlFYU pic.twitter.com/F8OCA2kn0R