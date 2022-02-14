G7 готовит против России жесткие санкции в случае нападения на Украину
Министры финансов стран G7 заявили в понедельник, 14 февраля, что готовы ввести огромные экономические санкции против России, если она нападет на Украину.
Министры финансов стран G7 заявили в понедельник, 14 февраля, что готовы ввести огромные экономические санкции против России, если она нападет на Украину.
Министры отметили, что концентрация российской армии у границ Украины вызывает серьезную озабоченность и что Россия в случае нападения должна столкнуться с последствиями. Они подчеркнули, что ответ будет "быстрым, последовательным и сильным".
"Мы готовы коллективно применить экономические и финансовые санкции, которые окажут огромное и непосредственное влияние на российскую экономику", - заявили министры финансов стран G7.
Высокопоставленные официальные лица США в последние дни, ссылаясь на данные разведки, предупредили, что Россия может вторгнуться в Украину в любой момент.
По оценкам Вашингтона, Россия уже стянула к границам Украины около 130 000 военнослужащих.
Несмотря на такую концентрацию сил, Россия заявляет, что не намерена нападать на Украину, и обвиняет Запад в разжигании паники.
Нынешним председателем G7 является Германия, в группу также входят Франция, Италия, Япония, США, Великобритания и Канада.