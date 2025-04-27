Кардиналы назвали возможные даты начала конклава

Это означает, что конклав может быть созван почти так же быстро, как это позволяют церковные правила.

Официальное решение о дате начала конклава ожидается в понедельник, 28 апреля.

Люксембургский кардинал Жан-Клод Холлериш заявил журналистам, что чувствует огромную ответственность за предстоящий выбор, поскольку новому Папе предстоит возглавить Католическую церковь, насчитывающую 1,4 миллиарда верующих.

Эксперты разделились во мнениях относительно того, продолжит ли следующий Папа Римский путь открытости, начатый Франциском.

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Утром в понедельник, 21 апреля, Ватикан сообщил о смерти 88-летнего папы, у которого уже длительное время были проблемы со здоровьем.

250 000 скорбящих собрались на площади Святого Петра в Ватикане, где прошла траурная месса, а также на близлежащих улицах, где мессу можно было наблюдать на гигантских экранах.

Еще 150 000 человек выстроились вдоль улиц на протяжении шести километров, чтобы посмотреть на процессию, которая везла гроб Франциска от собора Святого Петра до церкви Санта-Мария-Маджоре.