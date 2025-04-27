"Ночные волки" отправились в Берлин - но доедут ли?

"Это будет символизировать не только победу над фашизмом, но и вечные ценности мирного сосуществования и дружбы между народами", - заявили российские неонацисты на своем сайте.

Выезд "волков" в сторону Берлина был приурочен ко дню открытия мотосезона и занял почти час: с места сбора один за другим выехали несколько сотен членов группировки.

По этому случаю в Москве были перекрыты улицы. Некоторые участники процессии были одеты в камуфляжную военную форму, другие - в кожаные куртки с изображением волка. Мотоциклы были украшены флагами "Ночных волков", а также флагами России и Германии.

На некоторых мотоциклах красовалась и буква Z латинского алфавита - символ российского вторжения в Украину, публичная демонстрация которого в таком контексте в Германии запрещена.

При этом остается неясным, удастся ли российским неонацистам добраться до Берлина: как вся группировка в целом, так и отдельные ее члены находятся под санкциями за поддержку российской агрессии против Украины.