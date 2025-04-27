"Ночные волки" отправились в Берлин - но доедут ли?

Российская неонацистская байкерская группировка "Ночные волки" в субботу, 26 апреля, отправилась в путь в сторону Берлина, чтобы 9 мая провести у мемориала советским солдатам в Трептов-парке торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы СССР в так называемой Великой Отечественной войне.
"Это будет символизировать не только победу над фашизмом, но и вечные ценности мирного сосуществования и дружбы между народами", - заявили российские неонацисты на своем сайте.
Выезд "волков" в сторону Берлина был приурочен ко дню открытия мотосезона и занял почти час: с места сбора один за другим выехали несколько сотен членов группировки.
По этому случаю в Москве были перекрыты улицы. Некоторые участники процессии были одеты в камуфляжную военную форму, другие - в кожаные куртки с изображением волка. Мотоциклы были украшены флагами "Ночных волков", а также флагами России и Германии.
На некоторых мотоциклах красовалась и буква Z латинского алфавита - символ российского вторжения в Украину, публичная демонстрация которого в таком контексте в Германии запрещена.
При этом остается неясным, удастся ли российским неонацистам добраться до Берлина: как вся группировка в целом, так и отдельные ее члены находятся под санкциями за поддержку российской агрессии против Украины.
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