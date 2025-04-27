Эстония разрешила судну "теневого флота" России продолжить движение

Танкер Kiwala, задержанный 11 апреля Военно-морскими силами Эстонии и связанный с так называемым российским "теневым флотом", устранил выявленные нарушения и теперь может покинуть территорию страны, сообщил в субботу директор Морской службы Департамента транспорта Эстонии Кристьян Труу.
"Технически судно приведено в порядок и может покинуть территориальные воды", - подтвердил он.
По информации телерадиокомпании ERR, ранее эстонские власти зафиксировали на Kiwala более 40 нарушений.
Большая часть нарушений касалась оформления документации, остальные были связаны с системой обеспечения безопасности судоходства, подготовкой экипажа к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также техническими неисправностями.
10 апреля Kiwala вошло в Финский залив без действительного сертификата флага государства. Формально судно шло под флагом Джибути, однако власти этой страны аннулировали регистрацию судна из-за его участия в незаконных операциях.
Кроме того, танкер не имел страховки, а в отношении него действуют санкции, введённые Европейским союзом, Великобританией, Канадой и Швейцарией за прошлые нарушения международных норм. Когда судно вошло в экономическую зону Эстонии, с экипажем связались и направили судно в территориальные воды для проведения инспекции. Эстония реализовала свое право подняться на борт для проверки документов.
Судно направлялось в порт Усть-Луга в России.
В последние годы наблюдается рост числа судов без надлежащих документов, пересекающих Финский залив, что представляет угрозу для критической инфраструктуры Эстонии, безопасности судоходства и окружающей среды.
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