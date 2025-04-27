Эстония разрешила судну "теневого флота" России продолжить движение

"Технически судно приведено в порядок и может покинуть территориальные воды", - подтвердил он.

По информации телерадиокомпании ERR, ранее эстонские власти зафиксировали на Kiwala более 40 нарушений.

Большая часть нарушений касалась оформления документации, остальные были связаны с системой обеспечения безопасности судоходства, подготовкой экипажа к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также техническими неисправностями.

10 апреля Kiwala вошло в Финский залив без действительного сертификата флага государства. Формально судно шло под флагом Джибути, однако власти этой страны аннулировали регистрацию судна из-за его участия в незаконных операциях.

Кроме того, танкер не имел страховки, а в отношении него действуют санкции, введённые Европейским союзом, Великобританией, Канадой и Швейцарией за прошлые нарушения международных норм. Когда судно вошло в экономическую зону Эстонии, с экипажем связались и направили судно в территориальные воды для проведения инспекции. Эстония реализовала свое право подняться на борт для проверки документов.

Судно направлялось в порт Усть-Луга в России.

В последние годы наблюдается рост числа судов без надлежащих документов, пересекающих Финский залив, что представляет угрозу для критической инфраструктуры Эстонии, безопасности судоходства и окружающей среды.