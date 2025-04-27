В Даугавпилсской крепости четыре здания получили статус культурного памятника

В прошлом году Управление Даугавпилсской крепости и музеев впервые установило такие знаки на зданиях, восстановленных за последние годы за счет самоуправления. В этом году акцент был сделан на вкладе государственных учреждений и частных лиц в восстановление и поддержание крепости.

В церемонии установки знаков приняли участие представители государственного акционерного общества "Государственная недвижимость" и руководство Латгальского регионального управления Государственной полиции. Символически таблички были размещены на двух значимых зданиях, находящихся в собственности государства: на бывшем здании Коменданта по адресу улица Коменданта, 7 (где сейчас располагается Латгальское региональное управление полиции) и на бывшем Доме офицеров по адресу улица Константина, 8, где сегодня работает одно из подразделений полиции.

Также знаки установлены на двух зданиях в частной собственности - на улице Михаила, 10 и улице Хекеля, 4. В последнее время в этих зданиях начались восстановительные работы с целью их последующей адаптации для общественных нужд.

Международный день памятников и достопримечательных мест, который ежегодно отмечается 18 апреля, призван обратить внимание на важность сохранения культурного наследия по всему миру. Этот день сопровождается различными мероприятиями - конференциями, выставками, экскурсиями и дискуссиями.

Управление Даугавпилсской крепости и музеев продолжает работу по подготовке документации для того, чтобы и другие здания и объекты крепости получили статус культурного памятника - по оценкам, этому статусу соответствуют около 30 строений на территории крепости.

В настоящее время также реализуется проект благоустройства Крепостного сада: уже проложены новые коммуникации и установлено уличное освещение, восстанавливается исторический фонтан и планируется реставрация деревянной беседки.