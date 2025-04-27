"Я спросил его, как продвигается мирный процесс, и попросил сделать все возможное для того, чтобы он продолжался, чтобы США не отходили от своей посреднической роли. Он пообещал, что сделает всё от него зависящее, и сказал, что мы находимся достаточно близко к решению, поскольку он недавно встречался с Зеленским", - сообщил Карис, добавив, что он не стал подробно расспрашивать Трампа о содержании их встречи.

"Мы также говорили о возможности его визита в Эстонию, а он в ответ пригласил меня в Вашингтон. Кроме того, мы обсудили трансатлантические отношения и то, насколько они важны для нас обоих - как с европейской, так и с американской точки зрения", - отметил Карис.

"Конечно, мы пока не договаривались о конкретных датах, но приглашения были официальными. Теперь мы постараемся выяснить, когда президент Трамп сможет приехать в нашу часть света. Несомненно, он посетит Финляндию и Латвию, возможно, и другие соседние страны, однако пока об этом говорить слишком рано", - добавил он.

Алар Карис также провел краткие беседы и с другими мировыми лидерами. Так, например, он разговаривал с королем Испании Филиппом, который сидел рядом с ним. "Поскольку он тоже бывал в Эстонии, мы долго беседовали о его визите и связанных с ним событиях", - рассказал президент.

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